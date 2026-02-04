Aspirador industrial IVR 100/75-Pp Ef
Aspirador IVR 100/75-Pp Ef: aspirador industrial com acionamento de ar comprimido. Graças à tampa de descarga, o aspirador pneumático pode eliminar meios pesados em transportadores subterrâneos ou contentores
O aspirador industrial IVR 100/75-Pp Ef é um aspirador ideal para aspirar ferro cinzento e areia. A máquina possui uma aba de descarga operada manualmente para facilitar o trabalho árduo de esvaziar meios pesados em transportadores subterrâneos ou caçambas. A unidade não precisa ser removida no processo. Além disso, o chassi pode ser recolhido por uma empilhadeira e transportado por guindaste. O IVR 100/75-Pp Ef foi especialmente desenvolvido para captar meios pesados como areia, ferro cinzento ou jateamento abrasivo, e é utilizado em fundições, por exemplo
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Ar (m³/h)
|732
|Sucção (mbar)
|500
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|7,5
|Tipo de aspiração
|Pneumático
|Diametro nominal de conexão
|DN 50
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|80
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|130
|Peso (com embalagem) (kg)
|272
|Medidas (c x l x a) (mm)
|800 x 900 x 1800
Equipamento
- Filtro principal: Filtro de superfície
- Acessórios incluídos: sim