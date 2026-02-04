Aspirador industrial IVR 100/75-Pp Ef

Aspirador IVR 100/75-Pp Ef: aspirador industrial com acionamento de ar comprimido. Graças à tampa de descarga, o aspirador pneumático pode eliminar meios pesados ​​em transportadores subterrâneos ou contentores

O aspirador industrial IVR 100/75-Pp Ef é um aspirador ideal para aspirar ferro cinzento e areia. A máquina possui uma aba de descarga operada manualmente para facilitar o trabalho árduo de esvaziar meios pesados ​​em transportadores subterrâneos ou caçambas. A unidade não precisa ser removida no processo. Além disso, o chassi pode ser recolhido por uma empilhadeira e transportado por guindaste. O IVR 100/75-Pp Ef foi especialmente desenvolvido para captar meios pesados ​​como areia, ferro cinzento ou jateamento abrasivo, e é utilizado em fundições, por exemplo

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Ar (m³/h) 732
Sucção (mbar) 500
Reservatório (L) 100
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 7,5
Tipo de aspiração Pneumático
Diametro nominal de conexão DN 50
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 80
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 130
Peso (com embalagem) (kg) 272
Medidas (c x l x a) (mm) 800 x 900 x 1800

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro de superfície
  • Acessórios incluídos: sim
