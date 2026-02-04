O aspirador industrial IVR 100/75-Pp Ef é um aspirador ideal para aspirar ferro cinzento e areia. A máquina possui uma aba de descarga operada manualmente para facilitar o trabalho árduo de esvaziar meios pesados ​​em transportadores subterrâneos ou caçambas. A unidade não precisa ser removida no processo. Além disso, o chassi pode ser recolhido por uma empilhadeira e transportado por guindaste. O IVR 100/75-Pp Ef foi especialmente desenvolvido para captar meios pesados ​​como areia, ferro cinzento ou jateamento abrasivo, e é utilizado em fundições, por exemplo