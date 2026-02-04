Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22

Aspirador industrial móvel de classe média, equipado com filtro estrela de classe M e turbina sem escovas, para aspirar sólidos finos e grossos na zona ATEX 22

Aspirador industrial à prova de explosão IVM 40/12-1 M Z22 de classe média, adequado para a aspiração universal de pequenas e médias quantidades de sólidos finos e grossos em ambientes industriais – também ideal para utilização em áreas com requisitos rigorosos de higiene e em zonas ATEX 22. A máquina confiável, durável, compacta e móvel funciona em operação monofásica, é equipada com uma turbina EC e é utilizada em qualquer aplicação onde medidas de segurança específicas devem ser observadas. Rodas grandes facilitam o transporte para onde for necessário. Graças ao inovador sistema de limpeza do filtro Pull and Clean, o grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil e conveniente durante a operação. O tanque de coleta e o tanque de filtro são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos de alta qualidade, enquanto o chassi é feito de aço durável.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 230
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 178
Sucção (mbar) 239
Reservatório (L) 40
Material do reservatório de acero inoxidable
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 40
Nível de ruído (dB(A)) 73 - 73
Área de filtro para o filtro principal (m²) 1,6
Peso sem acessórios (kg) 50
Peso (com embalagem) (kg) 115
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1400

Equipamento

  • Acessórios incluídos: sim
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22