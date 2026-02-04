Aspirador industrial à prova de explosão IVM 40/12-1 M Z22 de classe média, adequado para a aspiração universal de pequenas e médias quantidades de sólidos finos e grossos em ambientes industriais – também ideal para utilização em áreas com requisitos rigorosos de higiene e em zonas ATEX 22. A máquina confiável, durável, compacta e móvel funciona em operação monofásica, é equipada com uma turbina EC e é utilizada em qualquer aplicação onde medidas de segurança específicas devem ser observadas. Rodas grandes facilitam o transporte para onde for necessário. Graças ao inovador sistema de limpeza do filtro Pull and Clean, o grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil e conveniente durante a operação. O tanque de coleta e o tanque de filtro são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos de alta qualidade, enquanto o chassi é feito de aço durável.