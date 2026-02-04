Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial móvel de classe média, equipado com filtro estrela de classe M e turbina sem escovas, para aspirar sólidos finos e grossos na zona ATEX 22
Aspirador industrial à prova de explosão IVM 40/12-1 M Z22 de classe média, adequado para a aspiração universal de pequenas e médias quantidades de sólidos finos e grossos em ambientes industriais – também ideal para utilização em áreas com requisitos rigorosos de higiene e em zonas ATEX 22. A máquina confiável, durável, compacta e móvel funciona em operação monofásica, é equipada com uma turbina EC e é utilizada em qualquer aplicação onde medidas de segurança específicas devem ser observadas. Rodas grandes facilitam o transporte para onde for necessário. Graças ao inovador sistema de limpeza do filtro Pull and Clean, o grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil e conveniente durante a operação. O tanque de coleta e o tanque de filtro são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos de alta qualidade, enquanto o chassi é feito de aço durável.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 230
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|178
|Sucção (mbar)
|239
|Reservatório (L)
|40
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 40
|Nível de ruído (dB(A))
|73 - 73
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|1,6
|Peso sem acessórios (kg)
|50
|Peso (com embalagem) (kg)
|115
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1400
Equipamento
- Acessórios incluídos: sim