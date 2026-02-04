Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp

O IVR-L 100/24-2 Tc é a versão básica de todos os modelos IVR-L 100 Tc. A máquina perfeita para aspirar e separar lubrificantes refrigerantes e aparas na indústria metalúrgica

O compacto IVR-L 100/24-2 Tc é um aspirador industrial para líquidos e cavacos, com chassi basculante e recipiente coletor de 100 litros. Isto torna o aspirador ideal para a entrada de grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos, como aparas (o mais livre de poeira possível). Os sólidos podem ser facilmente separados dos líquidos usando o cesto para limalhas opcional. Aspirar em torno de toda a máquina sem emaranhar a mangueira de sucção é fácil graças à conexão da mangueira giratória de 360° na cabeça de sucção. O nível de enchimento atual está sempre visível no tubo de drenagem. A drenagem é realizada tanto pelo tubo de drenagem quanto pelo chassi basculante. O design robusto, os rodízios resistentes a óleo e o cabo de alimentação resistente a óleo garantem uma longa vida útil – mesmo no uso industrial mais difícil. A construção robusta também permite que a máquina seja recolhida com uma empilhadeira

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 230
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 532
Sucção (mbar) 230
Reservatório (L) 100
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (W) 2400
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 50
Diametro nominal de acessório DN 50
Classe de filtro de poeira principal L
Área de filtro para o filtro principal (m²) 0,45
Peso sem acessórios (kg) 50
Peso (com acessórios) (kg) 80
Peso (com embalagem) (kg) 130
Medidas (c x l x a) (mm) 900 x 800 x 1500

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro de superfície
  • Acessórios incluídos: sim
