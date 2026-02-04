O compacto IVR-L 100/24-2 Tc é um aspirador industrial para líquidos e cavacos, com chassi basculante e recipiente coletor de 100 litros. Isto torna o aspirador ideal para a entrada de grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos, como aparas (o mais livre de poeira possível). Os sólidos podem ser facilmente separados dos líquidos usando o cesto para limalhas opcional. Aspirar em torno de toda a máquina sem emaranhar a mangueira de sucção é fácil graças à conexão da mangueira giratória de 360° na cabeça de sucção. O nível de enchimento atual está sempre visível no tubo de drenagem. A drenagem é realizada tanto pelo tubo de drenagem quanto pelo chassi basculante. O design robusto, os rodízios resistentes a óleo e o cabo de alimentação resistente a óleo garantem uma longa vida útil – mesmo no uso industrial mais difícil. A construção robusta também permite que a máquina seja recolhida com uma empilhadeira