Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp
O IVR-L 100/24-2 Tc é a versão básica de todos os modelos IVR-L 100 Tc. A máquina perfeita para aspirar e separar lubrificantes refrigerantes e aparas na indústria metalúrgica
O compacto IVR-L 100/24-2 Tc é um aspirador industrial para líquidos e cavacos, com chassi basculante e recipiente coletor de 100 litros. Isto torna o aspirador ideal para a entrada de grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos, como aparas (o mais livre de poeira possível). Os sólidos podem ser facilmente separados dos líquidos usando o cesto para limalhas opcional. Aspirar em torno de toda a máquina sem emaranhar a mangueira de sucção é fácil graças à conexão da mangueira giratória de 360° na cabeça de sucção. O nível de enchimento atual está sempre visível no tubo de drenagem. A drenagem é realizada tanto pelo tubo de drenagem quanto pelo chassi basculante. O design robusto, os rodízios resistentes a óleo e o cabo de alimentação resistente a óleo garantem uma longa vida útil – mesmo no uso industrial mais difícil. A construção robusta também permite que a máquina seja recolhida com uma empilhadeira
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 230
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|532
|Sucção (mbar)
|230
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (W)
|2400
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 50
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Classe de filtro de poeira principal
|L
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sem acessórios (kg)
|50
|Peso (com acessórios) (kg)
|80
|Peso (com embalagem) (kg)
|130
|Medidas (c x l x a) (mm)
|900 x 800 x 1500
Equipamento
- Filtro principal: Filtro de superfície
- Acessórios incluídos: sim