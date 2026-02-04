Aspirador industrial IVR-L 100/24 Tc Me

O aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me na versão em aço inoxidável é adequado para aspirar e separar líquidos e sólidos – incluindo meios corrosivos.

O IVR-L 100/24-2 Tc Me é um aspirador industrial compacto e extra robusto. As rodas e o cabo de alimentação são resistentes a óleo, o que demonstra a robustez deste aparelho para o uso no dia a dia da indústria. Também é possível levantar o aparelho com uma empilhadeira. O aspirador possui um reservatório de aço inoxidável de 100 litros e chassi basculante – perfeito para aspirar grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos praticamente isentos de pó, como aparas. Estes podem ser perfeitamente separados dos líquidos utilizando o cesto de aparas opcional. A versão em aço inoxidável torna o aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me numa máquina versátil. Mesmo meios corrosivos podem ser aspirados sem problemas. A ligação da mangueira rotativa a 360° na cabeça de sucção garante elevada flexibilidade e uma aspiração sem emaranhados. Durante a aspiração, o nível de enchimento atual pode ser facilmente lido no tubo de drenagem. A drenagem pode ser efetuada através do tubo de drenagem ou do chassi basculante.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 532
Sucção (mbar) 230
Reservatório (L) 100
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 50
Diametro nominal de acessório DN 50
Classe de filtro de poeira principal L
Área de filtro para o filtro principal (m²) 0,45
Peso sem acessórios (kg) 58,8
Peso (com acessórios) (kg) 59
Peso (com embalagem) (kg) 60
Medidas (c x l x a) (mm) 640 x 620 x 1060

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro de superfície
  • Acessórios incluídos: sim
