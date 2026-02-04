O IVR-L 100/24-2 Tc Me é um aspirador industrial compacto e extra robusto. As rodas e o cabo de alimentação são resistentes a óleo, o que demonstra a robustez deste aparelho para o uso no dia a dia da indústria. Também é possível levantar o aparelho com uma empilhadeira. O aspirador possui um reservatório de aço inoxidável de 100 litros e chassi basculante – perfeito para aspirar grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos praticamente isentos de pó, como aparas. Estes podem ser perfeitamente separados dos líquidos utilizando o cesto de aparas opcional. A versão em aço inoxidável torna o aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me numa máquina versátil. Mesmo meios corrosivos podem ser aspirados sem problemas. A ligação da mangueira rotativa a 360° na cabeça de sucção garante elevada flexibilidade e uma aspiração sem emaranhados. Durante a aspiração, o nível de enchimento atual pode ser facilmente lido no tubo de drenagem. A drenagem pode ser efetuada através do tubo de drenagem ou do chassi basculante.