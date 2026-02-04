Aspirador industrial IVR-L 100/24 Tc Me
O aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me na versão em aço inoxidável é adequado para aspirar e separar líquidos e sólidos – incluindo meios corrosivos.
O IVR-L 100/24-2 Tc Me é um aspirador industrial compacto e extra robusto. As rodas e o cabo de alimentação são resistentes a óleo, o que demonstra a robustez deste aparelho para o uso no dia a dia da indústria. Também é possível levantar o aparelho com uma empilhadeira. O aspirador possui um reservatório de aço inoxidável de 100 litros e chassi basculante – perfeito para aspirar grandes quantidades de líquidos e/ou sólidos praticamente isentos de pó, como aparas. Estes podem ser perfeitamente separados dos líquidos utilizando o cesto de aparas opcional. A versão em aço inoxidável torna o aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me numa máquina versátil. Mesmo meios corrosivos podem ser aspirados sem problemas. A ligação da mangueira rotativa a 360° na cabeça de sucção garante elevada flexibilidade e uma aspiração sem emaranhados. Durante a aspiração, o nível de enchimento atual pode ser facilmente lido no tubo de drenagem. A drenagem pode ser efetuada através do tubo de drenagem ou do chassi basculante.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|532
|Sucção (mbar)
|230
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 50
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Classe de filtro de poeira principal
|L
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sem acessórios (kg)
|58,8
|Peso (com acessórios) (kg)
|59
|Peso (com embalagem) (kg)
|60
|Medidas (c x l x a) (mm)
|640 x 620 x 1060
Equipamento
- Filtro principal: Filtro de superfície
- Acessórios incluídos: sim