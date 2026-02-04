Aspirador industrial IVR-L 100/40 Sc

Aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 100/40, ideal para uma ampla gama de aplicações. Aspira óleos, emulsões de refrigeração e aparas finas e grossas (de metal) de forma confiável e segura

O IVR-L 100/40 é um aspirador de líquidos e cavacos que possui um volume de recipiente de 100 litros e, com potência nominal de entrada de 4 kW, é ideal para aspirar quantidades médias. Lascas de metal finas e leves, limalhas grossas, óleos e emulsões de refrigeração são aplicações típicas para aspiradores alimentados por CA, silenciosos e de manutenção extremamente fácil. Seu design robusto e robusto pode LiDAR até mesmo com as aplicações industriais mais difíceis. O soprador de canal lateral potente e energeticamente eficiente (IE2) com geometria de roda otimizada para altos vácuos alcança alto poder de sucção em operação contínua, o que é garantido pelo filtro plano lavável e durável. Uma solução conveniente com carrinho ergonômico permite esvaziar facilmente o recipiente sem remover a cabeça de acionamento. Os líquidos também podem ser facilmente drenados simplesmente desconectando a mangueira de drenagem com indicador de nível de enchimento. Graças ao chassi móvel, é possível escolher com flexibilidade onde usar o aspirador de líquidos e cavacos, enquanto o aspirador também pode atender aplicações puramente estacionárias

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380 / 380
Frequência (Hz) 60 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 495
Sucção (mbar) 140
Reservatório (L) 100
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 4
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Classe de filtro de poeira principal L
Área de filtro para o filtro principal (m²) 0,45
Peso sem acessórios (kg) 182
Peso (com acessórios) (kg) 222
Peso (com embalagem) (kg) 392
Medidas (c x l x a) (mm) 2000 x 1000 x 1400

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro de superfície
  • Acessórios incluídos: sim
Aspirador industrial IVR-L 100/40 Sc
Aspirador industrial IVR-L 100/40 Sc