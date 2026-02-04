O IVR-L 100/40 é um aspirador de líquidos e cavacos que possui um volume de recipiente de 100 litros e, com potência nominal de entrada de 4 kW, é ideal para aspirar quantidades médias. Lascas de metal finas e leves, limalhas grossas, óleos e emulsões de refrigeração são aplicações típicas para aspiradores alimentados por CA, silenciosos e de manutenção extremamente fácil. Seu design robusto e robusto pode LiDAR até mesmo com as aplicações industriais mais difíceis. O soprador de canal lateral potente e energeticamente eficiente (IE2) com geometria de roda otimizada para altos vácuos alcança alto poder de sucção em operação contínua, o que é garantido pelo filtro plano lavável e durável. Uma solução conveniente com carrinho ergonômico permite esvaziar facilmente o recipiente sem remover a cabeça de acionamento. Os líquidos também podem ser facilmente drenados simplesmente desconectando a mangueira de drenagem com indicador de nível de enchimento. Graças ao chassi móvel, é possível escolher com flexibilidade onde usar o aspirador de líquidos e cavacos, enquanto o aspirador também pode atender aplicações puramente estacionárias