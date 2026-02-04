Aspirador industrial IVR-L 100/40 Sc
Aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 100/40, ideal para uma ampla gama de aplicações. Aspira óleos, emulsões de refrigeração e aparas finas e grossas (de metal) de forma confiável e segura
O IVR-L 100/40 é um aspirador de líquidos e cavacos que possui um volume de recipiente de 100 litros e, com potência nominal de entrada de 4 kW, é ideal para aspirar quantidades médias. Lascas de metal finas e leves, limalhas grossas, óleos e emulsões de refrigeração são aplicações típicas para aspiradores alimentados por CA, silenciosos e de manutenção extremamente fácil. Seu design robusto e robusto pode LiDAR até mesmo com as aplicações industriais mais difíceis. O soprador de canal lateral potente e energeticamente eficiente (IE2) com geometria de roda otimizada para altos vácuos alcança alto poder de sucção em operação contínua, o que é garantido pelo filtro plano lavável e durável. Uma solução conveniente com carrinho ergonômico permite esvaziar facilmente o recipiente sem remover a cabeça de acionamento. Os líquidos também podem ser facilmente drenados simplesmente desconectando a mangueira de drenagem com indicador de nível de enchimento. Graças ao chassi móvel, é possível escolher com flexibilidade onde usar o aspirador de líquidos e cavacos, enquanto o aspirador também pode atender aplicações puramente estacionárias
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380 / 380
|Frequência (Hz)
|60 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|495
|Sucção (mbar)
|140
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|4
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Classe de filtro de poeira principal
|L
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sem acessórios (kg)
|182
|Peso (com acessórios) (kg)
|222
|Peso (com embalagem) (kg)
|392
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2000 x 1000 x 1400
Equipamento
- Filtro principal: Filtro de superfície
- Acessórios incluídos: sim