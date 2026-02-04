Industrial dedusters
Sucção contínua de partículas suspensas A extração contínua diretamente no ponto de origem no processo, bem como da área circundante, faz uma contribuição importante para a confiabilidade do processo e segurança ocupacional. Nossos Apanhadores de pó industriais para utilização na produção são adequados para todos os tipos de poeira e multa de cavacos que ocorrem no processo de usinagem.
Extratores de poeira industrial
partículas em suspensão pode variar muito: poeira fina, poeira perigosos, aparas finas e todos os tipos de abrasão. Em muitas indústrias de extração contínua de poeiras do processo de metais, vidro, pedra, fibras têxteis, produtos agrícolas ou produtos químicos diretamente no processo é essencial. Os nossos Apanhadores de pó industriais capturar partículas suspensas de forma fiável, mesmo em grandes quantidades, em operação contínua 24/7 directamente em centros de maquinagem ligados ou plantas de enchimento.