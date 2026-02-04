Dedusters

Para a recolha eficaz de partículas em suspensão partículas em suspensão pode variar muito: poeira fina, poeira perigosos, aparas finas e todos os tipos de abrasão. Em muitas indústrias de extração contínua de poeiras do processo de metais, vidro, pedra, fibras têxteis, produtos agrícolas ou produtos químicos diretamente no processo é essencial. Os nossos Apanhadores de pó industriais capturar partículas suspensas de forma fiável, mesmo em grandes quantidades, em operação contínua 24/7 directamente em centros de maquinagem ligados ou plantas de enchimento.