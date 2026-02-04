Varredeira com sucção KM 100/100 R Bat
Varredeira a bateria com operador a bordo. Acionamento automático, varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de 100 litros. Indicado para pátios armazéns, estacionamentos, garagens e etc.
Varredeira com operador a bordo movida por motor a bateria. Possui faixa de varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de coleta removíveis tipo gaveta com capacidade de 100 litros. Possui sistema de aspiração para evitar a suspensão de pó durante a operação e acionamento automático para limpeza do filtro quando o operador deixa o assento. Composto por 01 escova central e 01 escova lateral capaz de varrer cantos. Capaz de limpar de pisos planos e/ou levemente acidentados em áreas interna e externa com sujidades como areias, granulados, folhas de tamanho pequeno a médio, sementes/grãos entre outros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, estacionamentos, garagens e etc.
Características e benefícios
Sucção de poeira
- Grande área de filtragem na aspiração para eliminição de poeira
Especificações
Dados técnicos
|Unidade de tração
|Motor DC
|Potência (V)
|24
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Faixa de trabalho (mm)
|700
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|1000
|Tensão (V)
|24
|Reservatório (L)
|100
|Peso (com acessórios) (kg)
|274
|Peso (com embalagem) (kg)
|274
Áreas de aplicação
- Estacionamientos
- Centros Logísticos
- Aeroportos
Acessórios opcionais
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.