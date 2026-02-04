Varredeira com sucção KM 100/100 R Bat

Varredeira a bateria com operador a bordo. Acionamento automático, varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de 100 litros. Indicado para pátios armazéns, estacionamentos, garagens e etc.

Varredeira com operador a bordo movida por motor a bateria. Possui faixa de varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de coleta removíveis tipo gaveta com capacidade de 100 litros. Possui sistema de aspiração para evitar a suspensão de pó durante a operação e acionamento automático para limpeza do filtro quando o operador deixa o assento. Composto por 01 escova central e 01 escova lateral capaz de varrer cantos. Capaz de limpar de pisos planos e/ou levemente acidentados em áreas interna e externa com sujidades como areias, granulados, folhas de tamanho pequeno a médio, sementes/grãos entre outros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, estacionamentos, garagens e etc.

Características e benefícios
Sucção de poeira
  • Grande área de filtragem na aspiração para eliminição de poeira
Especificações

Dados técnicos

Unidade de tração Motor DC
Potência (V) 24
Tipo de drive Tensão da bateria
Faixa de trabalho (mm) 700
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 1000
Tensão (V) 24
Reservatório (L) 100
Peso (com acessórios) (kg) 274
Peso (com embalagem) (kg) 274
Varredeira com sucção KM 100/100 R Bat
Áreas de aplicação
  • Estacionamientos
  • Centros Logísticos
  • Aeroportos
Acessórios opcionais

