Equipada de série com bateria e carregador, a ágil varredeia KM 85/50 R impressiona por seu alto desempenho. Este modelo é básico, compacto é fácil de operar.

Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Por ser compacto, opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Indicado para limpeza áreas até 15.000m² como estacionamentos e docas na limpeza de folhas, pequenos galhos, farpas entre outros detritos. Possui reservatório removível, tipo gaveta, prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira, facilidade para a limpeza e conservação do mesmo. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Dados técnicos

Unidade de tração Motor DC
Potência (V/W) 24 / 1000
Tipo de drive Elétrico
Produtividade (m²/h) 5100
área máxima de performance com 2 escovas laterais (m²/h) 6510
Faixa de trabalho (mm) 615
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 850
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1085
Capacidade da bateria (Ah) 115
Tensão (V) 24
Autonomia da bateria (h) 2,5
Reservatório (L) 50
Capacidade de vencer aclives (%) 12
Velocidade de operação (km/h) 6
Área do filtro (m²) 2,3
Capacidade de carga (kg) máx. 90
Peso (com acessórios) (kg) 230
Peso, pronto para operar (kg) 252
Peso (com embalagem) (kg) 232
Medidas (c x l x a) (mm) 1350 x 940 x 1170

Itens inclusos

  • Bateria e carregador interno inclusos
  • Rodas pneumáticas

Equipamento

  • Escova Lateral Ajustável
  • Poder de sucção ajustável
  • Flap
  • Princípio de arremesso
  • Tração frente
  • Tração ré
  • Aspiração
  • Uso externo
  • Uso interno
  • Velocidade ajustável da escova lateral
  • Indicador de carga da bateria
  • Horimetro
  • Reservatório de resíduos móvel
  • Função de varrição, pode ser desligada
  • Escova lateral, movimento automático
  • Sistema automático de compensação de desgaste da e
  • Display multi-funcional
  • Opção de fixação para acessórios Home Base
