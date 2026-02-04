Varredeira com sucção KM 85/50 R (Bateria)
Equipada de série com bateria e carregador, a ágil varredeia KM 85/50 R impressiona por seu alto desempenho. Este modelo é básico, compacto é fácil de operar.
Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Por ser compacto, opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Indicado para limpeza áreas até 15.000m² como estacionamentos e docas na limpeza de folhas, pequenos galhos, farpas entre outros detritos. Possui reservatório removível, tipo gaveta, prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira, facilidade para a limpeza e conservação do mesmo. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Unidade de tração
|Motor DC
|Potência (V/W)
|24 / 1000
|Tipo de drive
|Elétrico
|Produtividade (m²/h)
|5100
|área máxima de performance com 2 escovas laterais (m²/h)
|6510
|Faixa de trabalho (mm)
|615
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|850
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1085
|Capacidade da bateria (Ah)
|115
|Tensão (V)
|24
|Autonomia da bateria (h)
|2,5
|Reservatório (L)
|50
|Capacidade de vencer aclives (%)
|12
|Velocidade de operação (km/h)
|6
|Área do filtro (m²)
|2,3
|Capacidade de carga (kg)
|máx. 90
|Peso (com acessórios) (kg)
|230
|Peso, pronto para operar (kg)
|252
|Peso (com embalagem) (kg)
|232
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Itens inclusos
- Bateria e carregador interno inclusos
- Rodas pneumáticas
Equipamento
- Escova Lateral Ajustável
- Poder de sucção ajustável
- Flap
- Princípio de arremesso
- Tração frente
- Tração ré
- Aspiração
- Uso externo
- Uso interno
- Velocidade ajustável da escova lateral
- Indicador de carga da bateria
- Horimetro
- Reservatório de resíduos móvel
- Função de varrição, pode ser desligada
- Escova lateral, movimento automático
- Sistema automático de compensação de desgaste da e
- Display multi-funcional
- Opção de fixação para acessórios Home Base
Acessórios opcionais
