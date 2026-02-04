Varredeira KM 70/30 C BP 2SB

A varredora manual KM 70/30 C possui filtro com sucção, acionamento do rolo a bateria, e acionamento da escova lateral minimizando a poeira e maximizando a conveniência.

A varredora manual KM 70/30 C é uma solução eficaz e eficiente para limpeza de superfícies duras em ambientes internos e externos. O rolo de varredura, a escova lateral e o ventilador são alimentados por bateria e aumentam significativamente o conforto de trabalho: os usuários podem varrer cantos e áreas de difícil acesso sem esforço e com significativamente menos força necessária. O filtro plano plissado com sucção ativa reduz a geração de poeira, mesmo ao remover grandes quantidades de poeira fina, e mantém o ambiente de trabalho limpo. O rolo de varredura pode ser ajustado em seis estágios para adaptar seu desempenho de limpeza a diferentes superfícies. A prateleira prática para equipamentos adicionais, como baldes e coletores de lixo, facilita o trabalho. A manutenção também é simples, sem necessidade de ferramentas para trocar a escova lateral e o filtro. A plataforma de bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V fornece energia suficiente em todas as situações. A bateria trocável pode ser removida para fácil transporte. A bateria e o carregador de bateria não estão incluídos no escopo de entrega.

Características e benefícios
Varredeira KM 70/30 C BP 2SB: Bateria de íons-lítio substituível
O tempo de execução da bateria pode ser selecionado de acordo com a área a ser limpa. Carregamento rápido e intermediário para tempos de operação mais longos e maior produtividade. O display exibe o tempo restante de bateria durante a varrição
Varredeira KM 70/30 C BP 2SB: Filtro plano plissado com sucção ativa
Reduz a quantidade de poeira criada e proporciona um ambiente de trabalho limpo. Substituição de filtro sem ferramentas O agitador de filtro manual garante o melhor resultado de varredura, mesmo com pó fino.
Varredeira KM 70/30 C BP 2SB: Área de armazenamento prática
Utensílios adicionais de limpeza pode ser carregados a bordo Aumenta a eficiência e poupa esforço extra. Sujeira grossa pode ser coletada e descartada com facilidade.
A alça de pressão pode ser girada e ajustada em três posições
  • A empunhadura articulável permite economia de espaço de armazenamento
  • Ajustável para diferentes alturas de usuários.
Especificações

Dados técnicos

Plataforma a bateria Plataforma de bateria de 36 V
Tipo de drive manual
Produtividade (m²/h) 3920
Faixa de trabalho (mm) 480
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 700
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 980
Reservatório (L) 45 / 20
Área do filtro (m²) 0,6
Tipo de Bateria Bateria de lítio-ion removível
Tensão (V) 36
Número de baterias requeridas (peç) 1
Tempo de execução por carga de bateria (h) máx. 2 (7,5 Ah) / máx. 1,6 (6,0 Ah)
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 33,5
Peso incl. Embalagem (kg) 40,2

Itens inclusos

  • Variante: Bateria e carregador não incluídos
  • Filtro de poeira fina

Equipamento

  • Acionamento de varrição elétrico
  • Escova Central ajustável
  • Sistema manual de limpeza do filtro
  • Alça de manuseamento dobrável
  • Princípio pá e vassoura
  • Aspiração
  • Uso externo
  • Uso interno
  • Escova lateral dobrável
  • Escova lateral ajustável progressivamente
  • Alça de transporte
Varredeira KM 70/30 C BP 2SB
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de pavilhões de produção, armazéns e pavilhões logísticos, bem como áreas de carga
  • Para limpeza de parques de estacionamento e estações de serviço
  • Para limpeza de áreas como pátios de escolas e no ambiente municipal
  • Também é ideal para oficinas menores e na agricultura
