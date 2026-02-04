Varredeira KM 70/30 C BP 2SB
A varredora manual KM 70/30 C possui filtro com sucção, acionamento do rolo a bateria, e acionamento da escova lateral minimizando a poeira e maximizando a conveniência.
A varredora manual KM 70/30 C é uma solução eficaz e eficiente para limpeza de superfícies duras em ambientes internos e externos. O rolo de varredura, a escova lateral e o ventilador são alimentados por bateria e aumentam significativamente o conforto de trabalho: os usuários podem varrer cantos e áreas de difícil acesso sem esforço e com significativamente menos força necessária. O filtro plano plissado com sucção ativa reduz a geração de poeira, mesmo ao remover grandes quantidades de poeira fina, e mantém o ambiente de trabalho limpo. O rolo de varredura pode ser ajustado em seis estágios para adaptar seu desempenho de limpeza a diferentes superfícies. A prateleira prática para equipamentos adicionais, como baldes e coletores de lixo, facilita o trabalho. A manutenção também é simples, sem necessidade de ferramentas para trocar a escova lateral e o filtro. A plataforma de bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V fornece energia suficiente em todas as situações. A bateria trocável pode ser removida para fácil transporte. A bateria e o carregador de bateria não estão incluídos no escopo de entrega.
Características e benefícios
Bateria de íons-lítio substituívelO tempo de execução da bateria pode ser selecionado de acordo com a área a ser limpa. Carregamento rápido e intermediário para tempos de operação mais longos e maior produtividade. O display exibe o tempo restante de bateria durante a varrição
Filtro plano plissado com sucção ativaReduz a quantidade de poeira criada e proporciona um ambiente de trabalho limpo. Substituição de filtro sem ferramentas O agitador de filtro manual garante o melhor resultado de varredura, mesmo com pó fino.
Área de armazenamento práticaUtensílios adicionais de limpeza pode ser carregados a bordo Aumenta a eficiência e poupa esforço extra. Sujeira grossa pode ser coletada e descartada com facilidade.
A alça de pressão pode ser girada e ajustada em três posições
- A empunhadura articulável permite economia de espaço de armazenamento
- Ajustável para diferentes alturas de usuários.
Especificações
Dados técnicos
|Plataforma a bateria
|Plataforma de bateria de 36 V
|Tipo de drive
|manual
|Produtividade (m²/h)
|3920
|Faixa de trabalho (mm)
|480
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|700
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|980
|Reservatório (L)
|45 / 20
|Área do filtro (m²)
|0,6
|Tipo de Bateria
|Bateria de lítio-ion removível
|Tensão (V)
|36
|Número de baterias requeridas (peç)
|1
|Tempo de execução por carga de bateria (h)
|máx. 2 (7,5 Ah) / máx. 1,6 (6,0 Ah)
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|33,5
|Peso incl. Embalagem (kg)
|40,2
Itens inclusos
- Variante: Bateria e carregador não incluídos
- Filtro de poeira fina
Equipamento
- Acionamento de varrição elétrico
- Escova Central ajustável
- Sistema manual de limpeza do filtro
- Alça de manuseamento dobrável
- Princípio pá e vassoura
- Aspiração
- Uso externo
- Uso interno
- Escova lateral dobrável
- Escova lateral ajustável progressivamente
- Alça de transporte
Videos
Áreas de aplicação
- Para limpeza de pavilhões de produção, armazéns e pavilhões logísticos, bem como áreas de carga
- Para limpeza de parques de estacionamento e estações de serviço
- Para limpeza de áreas como pátios de escolas e no ambiente municipal
- Também é ideal para oficinas menores e na agricultura