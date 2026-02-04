A varredora manual KM 70/30 C é uma solução eficaz e eficiente para limpeza de superfícies duras em ambientes internos e externos. O rolo de varredura, a escova lateral e o ventilador são alimentados por bateria e aumentam significativamente o conforto de trabalho: os usuários podem varrer cantos e áreas de difícil acesso sem esforço e com significativamente menos força necessária. O filtro plano plissado com sucção ativa reduz a geração de poeira, mesmo ao remover grandes quantidades de poeira fina, e mantém o ambiente de trabalho limpo. O rolo de varredura pode ser ajustado em seis estágios para adaptar seu desempenho de limpeza a diferentes superfícies. A prateleira prática para equipamentos adicionais, como baldes e coletores de lixo, facilita o trabalho. A manutenção também é simples, sem necessidade de ferramentas para trocar a escova lateral e o filtro. A plataforma de bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V fornece energia suficiente em todas as situações. A bateria trocável pode ser removida para fácil transporte. A bateria e o carregador de bateria não estão incluídos no escopo de entrega.