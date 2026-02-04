Varredeira com sucção KM 120/250 R Diesel

A varredeira industrial KM 120/250 R possui motor a DIESEL, apresenta ótima economia no consumo e poderoso poder de varrição.

Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Possui excelente poder de manobra, o que auxilia no acesso a locais difíceis. Indicado para limpeza áreas até 50.000m² como vias de portos, armazéns de grãos, áreas de construção civil na limpeza de detritos como areia, grãos, pedriscos, entre outros. Equipamento tripulado, o que traz maior ergonomia no trabalho por longos períodos. Possui reservatório basculante prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Diesel
Unidade de tração Motor de quatro tempos
Fabricante de motor Yanmar
Potência (kW) 15,8
Produtividade (m²/h) 10800
Faixa de trabalho (mm) 900
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 1200
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1500
Reservatório (L) 250
Capacidade de vencer aclives (%) 18
Velocidade de operação (km/h) 9
Área do filtro (m²) 6
Peso (com acessórios) (kg) 883
Peso (com embalagem) (kg) 883

Itens inclusos

  • Filtro pequeno
  • Rodas maciças de borracha

Equipamento

  • Sistema manual de limpeza do filtro
  • Escova Central ajustável
  • Escova Lateral Ajustável
  • Articulação
  • Poder de sucção ajustável
  • Princípio pá e vassoura
  • Tração frente
  • Tração ré
  • Elevação hidráulica do container
  • Uso externo
  • Horimetro
  • Função de varrição, pode ser desligada
  • Escova lateral, movimento automático
Varredeira com sucção KM 120/250 R Diesel

Precisando de ajuda? Fale com um especialista.

Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.

Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.

Nossa equipe está à sua disposição.



Solicitar consultoria gratuita
Equipamentos para soluções de limpeza industrial