Varredeira com sucção KM 120/250 R Diesel
A varredeira industrial KM 120/250 R possui motor a DIESEL, apresenta ótima economia no consumo e poderoso poder de varrição.
Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Possui excelente poder de manobra, o que auxilia no acesso a locais difíceis. Indicado para limpeza áreas até 50.000m² como vias de portos, armazéns de grãos, áreas de construção civil na limpeza de detritos como areia, grãos, pedriscos, entre outros. Equipamento tripulado, o que traz maior ergonomia no trabalho por longos períodos. Possui reservatório basculante prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Unidade de tração
|Motor de quatro tempos
|Fabricante de motor
|Yanmar
|Potência (kW)
|15,8
|Produtividade (m²/h)
|10800
|Faixa de trabalho (mm)
|900
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|1200
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1500
|Reservatório (L)
|250
|Capacidade de vencer aclives (%)
|18
|Velocidade de operação (km/h)
|9
|Área do filtro (m²)
|6
|Peso (com acessórios) (kg)
|883
|Peso (com embalagem) (kg)
|883
Itens inclusos
- Filtro pequeno
- Rodas maciças de borracha
Equipamento
- Sistema manual de limpeza do filtro
- Escova Central ajustável
- Escova Lateral Ajustável
- Articulação
- Poder de sucção ajustável
- Princípio pá e vassoura
- Tração frente
- Tração ré
- Elevação hidráulica do container
- Uso externo
- Horimetro
- Função de varrição, pode ser desligada
- Escova lateral, movimento automático
Nossa equipe está à sua disposição.