Varredeira com sucção KM 150/500 R GLP
Varredeira industrial tripulada movida a gás GLP para limpeza detritos sólidos como areia, grãos e pedriscos. Indicado para limpeza de áreas de mineração, portos, armazéns entre outros.
Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Possui excelente poder de manobra, o que auxilia no acesso a locais difíceis. Indicado para limpeza áreas até 85.000m² como vias de portos, armazéns de grãos, áreas de construção civil na limpeza de detritos como areia, grãos, pedriscos, entre outros. Equipamento tripulado, o que traz maior ergonomia no trabalho por longos períodos. Possui reservatório basculante prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 35 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|GLP
|Produtividade (m²/h)
|18000
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|1500
|Reservatório (L)
|500
|Capacidade de vencer aclives (%)
|18
|Velocidade de operação (km/h)
|11
|Área do filtro (m²)
|7
|Peso (com acessórios) (kg)
|2228
|Peso (com embalagem) (kg)
|2228
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Acessórios opcionais
