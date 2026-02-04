Varredeira com sucção KM 150/500 R GLP

Varredeira industrial tripulada movida a gás GLP para limpeza detritos sólidos como areia, grãos e pedriscos. Indicado para limpeza de áreas de mineração, portos, armazéns entre outros.

Equipamento indicado para limpeza de áreas externas na limpeza por varrição de pisos diversos, planos, liso, irregulares e/ou rejuntados. Possui excelente poder de manobra, o que auxilia no acesso a locais difíceis. Indicado para limpeza áreas até 85.000m² como vias de portos, armazéns de grãos, áreas de construção civil na limpeza de detritos como areia, grãos, pedriscos, entre outros. Equipamento tripulado, o que traz maior ergonomia no trabalho por longos períodos. Possui reservatório basculante prático e eficiente que facilita o descarte dos detritos após a operação de varrição sem que o operador tenha contato com a sujeira. Possui sistema de sucção com filtro, o que impede a suspensão de poeira durante a operação. Performance equivalente à 35 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive GLP
Produtividade (m²/h) 18000
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 1500
Reservatório (L) 500
Capacidade de vencer aclives (%) 18
Velocidade de operação (km/h) 11
Área do filtro (m²) 7
Peso (com acessórios) (kg) 2228
Peso (com embalagem) (kg) 2228
Medidas (c x l x a) (mm) 2442 x 1570 x 1640
Acessórios opcionais

