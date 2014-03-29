ASPIRADORES DE PÓ E LÍQUIDOS

A Kärcher oferece uma gama extensa e útil de acessórios para uso diário com os seus aspiradores. Do partir do bocal de piso e mangueira apropriada a sistemas de filtros especializados, todos os nossos componentes são projetados para trabalhar juntos da melhor maneira possível. Desta forma, os aspiradores multiuso da Kärcher podem cumprir as exigências específicas do local em que eles estão sendo usados e garantir limpeza excelente em todas as áreas.