Ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza. Leve e compacto, facilita o uso e armazenamento, estando sempre a mão para a limpeza. Sua função 2 em 1, permite o uso vertical e de mão, proporcionando versatilidade na limpeza, além dos acessórios que ajudam nos diversos tipos de aplicação. Possui tubos prolongadores, que permitem a limpeza de lugares de difícil acesso. Permite a liberdade na limpeza, uso sem necessidade de ponto de energia elétrica