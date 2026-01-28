Aspirador de pó ASP VERTICAL VCL 3 SEM FIO

O aspirador vertical VC 3, Ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza com liberdade, por ser a bateria.

Leve e compacto, facilita o uso e armazenamento, estando sempre a mão para a limpeza. Sua função 2 em 1, permite o uso vertical e de mão, proporcionando versatilidade na limpeza, além dos acessórios que ajudam nos diversos tipos de aplicação. Possui tubos prolongadores, que permitem a limpeza de lugares de difícil acesso. Permite a liberdade na limpeza, uso sem necessidade de ponto de energia elétrica

Especificações

Dados técnicos

Capacidade do recipiente de resíduos (mL) 500
Nível de ruído (dB(A)) máx. 81
Nível de potência sonora (dB(A)) 81
Frequência (Hz) 60
Peso (com embalagem) (kg) 1,8

Itens inclusos

  • Material da mangueira de sucção: Metal
  • Bocal para pisos
  • Bocal para cantos
  • Bocal para estofados
