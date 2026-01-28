Aspirador de pó ASP VERTICAL VCL 3 SEM FIO
Ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza. Leve e compacto, facilita o uso e armazenamento, estando sempre a mão para a limpeza. Sua função 2 em 1, permite o uso vertical e de mão, proporcionando versatilidade na limpeza, além dos acessórios que ajudam nos diversos tipos de aplicação. Possui tubos prolongadores, que permitem a limpeza de lugares de difícil acesso. Permite a liberdade na limpeza, uso sem necessidade de ponto de energia elétrica
Especificações
Dados técnicos
|Capacidade do recipiente de resíduos (mL)
|500
|Nível de ruído (dB(A))
|máx. 81
|Nível de potência sonora (dB(A))
|81
|Frequência (Hz)
|60
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,8
Itens inclusos
- Material da mangueira de sucção: Metal
- Bocal para pisos
- Bocal para cantos
- Bocal para estofados
