Bomba submersível para água suja SP 11.000 Dirt
Bomba Submersível para bombeamento de água limpa ou suja, com capacidade de até 11.000 litros por hora.
Com uma capacidade de bombeamento de até 11.000 litros por hora, não é um problema para a bomba submersível SP 11.000 Dirt bombear rapidamente a água de caixas d'água ou lagos de jardim. Ela bombeia de forma eficiente água limpa e suja que contém partículas de sujeira de até 20 mm de diâmetro. Um pré-filtro também está disponível como opção para proteger o impulsor da bomba no caso de partículas de sujeira ainda maiores. A bomba submersível para água suja também é equipada com uma chave de bóia que liga e desliga a bomba dependendo do nível da água, evitando assim o funcionamento a seco. A chave flutuante pode ser fixada de modo que a bomba ainda possa ser operada manualmente quando o nível da água estiver baixo, até uma profundidade residual de água de 25 mm. Outro diferencial: a vedação robusta do anel deslizante para uma vida útil extra longa e a rosca de conexão Quick Connect para conectar rapidamente mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2".
Características e benefícios
Vedação cerâmicaPara uma vida útil ainda mais longa
Boia de nívelLiga e desliga a bomba automaticamente de acordo com o nível da água, evitando funcionamento a seco
Engate rápidoRosca de conexão para conectar de forma rápida e simples mangueiras de 1", 1 1/4", 1 1/2" ou conexão G1
Projetada para água suja
- Bombeamento confiável de água com partículas de sujeira de até 20 mm
Possibilidade de fixação da boia de nível
- Para operação contínua
Alça de transporte confortável
- Confortável de segurar e também pode ser usada como suporte de corda
Pré-filtro resistente e fácil de encaixar como acessório
- Protege a bomba contra sujeira excessiva e evita o bloqueio do rotor da bomba
Especificações
Dados técnicos
|Potência nominal de entrada (W)
|330
|Máx. quociente de vazão (L/h)
|< 11000
|Temperatura de entrega (°C)
|máx. 35
|Altura de elevação (m)
|7
|Pressão (bar)
|máx. 0,7
|Tamanho de grão (mm)
|máx. 20
|Profundidade de imersão (m)
|máx. 7
|Quantidade mínima de água residual, manual (mm)
|25
|Altura da água residual (mm)
|25
|Rosca de conexão
|G1 1/2
|Rosca de conexão do lado da pressão
|Rosca interna G1/2
|Cabo elétrico (m)
|10
|Tensão (V)
|230 - 240
|Frequência (Hz)
|50
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|4,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|229 x 238 x 303
Itens inclusos
- Conexão da mangueira: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamento
- Alça de transporte confortável
- Conexão fácil da mangueira graças ao sistema Quick Connect
- Alternância entre operação manual/automática: Possibilidade de fixação da boia de nível
- Boia de nível
- Em operação automática (auto), a bomba liga/desliga automaticamente com o nível da água
- Em operação manual, a bomba funciona continuamente para garantir a quantidade mínima de água residual
- Vedação cerâmica
Áreas de aplicação
- Uso em caso de enchentes
- Bombear água de lagos de jardim
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.