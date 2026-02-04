Com uma capacidade de bombeamento de até 11.000 litros por hora, não é um problema para a bomba submersível SP 11.000 Dirt bombear rapidamente a água de caixas d'água ou lagos de jardim. Ela bombeia de forma eficiente água limpa e suja que contém partículas de sujeira de até 20 mm de diâmetro. Um pré-filtro também está disponível como opção para proteger o impulsor da bomba no caso de partículas de sujeira ainda maiores. A bomba submersível para água suja também é equipada com uma chave de bóia que liga e desliga a bomba dependendo do nível da água, evitando assim o funcionamento a seco. A chave flutuante pode ser fixada de modo que a bomba ainda possa ser operada manualmente quando o nível da água estiver baixo, até uma profundidade residual de água de 25 mm. Outro diferencial: a vedação robusta do anel deslizante para uma vida útil extra longa e a rosca de conexão Quick Connect para conectar rapidamente mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2".