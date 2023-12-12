LAVAGEM DE BICICLETAS: DICAS PARA CASA E EM VIAGEM
Pedalar é divertido, ecologicamente correto e bom para sua saúde. Se você quiser desfrutar da sua mountain bike, pedelec, bicicleta de cidade ou bicicleta elétrica o máximo de tempo possível, você deve limpá-la regularmente. Com o equipamento e acessórios certos, é rápido e fácil - seja em frente da garagem, no jardim ou em movimento.
Lavagem de bicicletas em casa
Após cada passeio por florestas, prados, trilhas de terra ou estradas empoeirada, é aconselhável a limpeza da bicicleta. A sujeira e a poeira devemser removidos do quadro, da corrente e dos componentes sensíveis, tais como as engrenagens e os rolamentos. Isso ocorre porque a sujeira age como partículas abrasivas em partes móveis e acelera rapidamente o desgaste. Com o tempo a ferrugem se desenvolve e se fixa aos componentes, reduzindo tanto a sua funcionalidade como o seu tempo de vida. No Inverno, qualquer pessoa que ande de bicicleta deve limpá-la e ter certos cuidados com a bicicleta, pois o sal na estrada pode danificar não só as peças de desgaste, mas também a pintura do quadro da bicicleta. Uma bicicleta acabada de limpar não só proporciona mais prazer de andar nela, mas também mantém sua funcionalidade e valor. Isso também se aplica aos reboques de bicicleta, que podem ser limpos ao mesmo tempo.
Se você quer limpar e cuidar da sua bicicleta em casa, você só precisa de alguns utensílios:
- um suporte de bicicletas ou uma parede
- um aparelho de limpeza de sua escolha
- um produto de limpeza adequado
- uma escova macia
- um pano macio (ex. microfibra)
- Óleo para correntes e rolamentos
Como dispositivo de limpeza da bicicleta é adequado uma lavadora de alta pressão ou uma lavadora de média pressão. Enquanto uma lavadora de alta pressão normalmente precisa de ser ligado à eletricidade e à água, a lavadora manual de média pressão é alimentada por bateria e, portanto, só precisa conexão com a água. É, portanto, adequado, uma Lavador de alta pressão a bateria, ara limpeza intermédia rápida da bicicleta no jardim e onde quer que não haja uma conexão elétrica nas proximidades. Com alta e média pressão, até mesmo a sujeira mais profunda pode ser removida de forma rápida e fácil. Para remover a sujeira leve da bicicleta, é suficiente usar uma mangueira de jardim com uma Pistola de pulverização.
Dica
Quando não há conexão de água disponível, os lavadores de alta pressão Kärcher das classes K 4 a K 7 e o Handheld Cleaner podem alternativamente extrair água de um bidão. Para tal, tudo o que é necessário é uma mangueira de aspiração para a lavadora de alta pressão ou média pressão complementar.
Ao fazer a lavagem de bicicletas com um lavador de alta pressão, é importante manter uma distância de pelo menos 30 centímetros de componentes sensíveis, tais como os rolamentos, para que não entre água. Se a distância for muito pequena, o jato forte de água pode empurrar as vedações dos rolamentos de esferas para o lado, permitindo que a água entre e lave a graxa lubrificante. Na pior das hipóteses, a umidade fica presa nos rolamentos - danos a longo prazo devido à ferrugem são inevitáveis. No entanto, se você manter essa distância e reduzir a pressão dapistola para a gama de pressão 1 ou "suave", você pode fazer a lavagem da bicicleta em segurança com a lavadora de alta pressão. No entanto, cuidados especiais é dado à limpeza de bicicletas elétricas: a parte eletrónica é sensível à água e não deve ser limpa diretamente com o jato de alta pressão. É melhor limpar a bateria da bicicleta apenas com um pano húmido ou limpá-la com uma escova macia.
limpar bicicletas na estrada
Para remover pó e sujeira da bicicleta de BTT durante a viagem, um Outdoor Cleaner móvel ou uma lavadora de pressão é adequado, por exemplo, para que o porta-bagagens do carro não fique sujo. Graças às suas dimensões compactas, até se encaixa em uma cesta de bicicleta, e a peça de mão e o tubo espiral de 2,8 metros de comprimento são guardados para economizar espaço sob o reservatório removível de 4 ou 7 litros.
Para limpar com o lavador de pressão, basta remover o tanque e enchê-lo com água limpa, retirar a pistola do aparelho e voltar a colocar o tanque corretamente. Depois aponte a pistola para a bicicleta e aperte o gatilho. A bicicleta inteira pode ser limpa com o jato de água. A bateria incorporada de iões de lítio tem um tempo de trabalho de 15 minutos. No entanto, com o adaptador do carro, a unidade também pode ser operada com a bateria do carro ou, se a bateria descarregou no caminho, com o carregador de carro poderá recargar a bateria. Na caixa de acessórios de bicicleta também estão incluídas uma escova universal, um produto de limpeza especial e um pano macio de microfibras em outras palavras, tudo necessário para uma rápida limpeza provisória da bicicleta. Com uma mangueira de entrada adequada também pode, opcionalmente, extrair água de um recipiente.
Guia passo-a-passo de como lavar bicicletas
1. posicione a bicicleta e prepare o equipamento
Qualquer um que queira limpar sua bicicleta deve primeiro colocá-la em um suporte nivelado e anexá-la em um suporte de fixação ou encostá-la a uma parede ou a uma árvore grande. Para a limpar a bicicletas na estrada: retire o tanque do Mobile Outdoor Cleaners, retire a pistola, volte a fixar o tanque e ligue o aparelho. Para a limpeza da bicicleta em casa: Conecte o aparelho de limpeza de alta pressão ou de média pressão à água e, se necessário, à eletricidade e ligue o aparelho. Para a lavagem da bicicleta, o bico de jato plano deve ser usado com todos os dispositivos.
2. Lave a bicicleta com água
Agora pulverize a bicicleta uniformemente com o dispositivo de limpeza. Não direcione o jato de água diretamente para rolamentos, amortecedores ou ligações eléctricas, por exemplo, em bicicletas elétricas. Durante a lavagem da bicicleta com a lavadora de alta pressão, use apenas baixa pressão e garanta distância suficiente para pneus, correntes, rolamentos e peças pequenas (aprox. 30 centímetros).
Dica
É melhor limpar de baixo para cima. Isto facilita perceber onde a bicicleta já está limpa.
3. aplicar detergente
Para sujeira difícil, faz sentido usar um detergente. Adequado para isto é um produto de limpeza universal ou, melhor ainda, um produto de limpeza para bicicletas especial: Antes de iniciar a limpeza da bicicleta, aplique uniformemente nas áreas muito sujas, deixar para agir por 3-5 minutos e, em seguida, lavar com água limpa. Idealmente, a bicicleta é seca quando o produto de limpeza é usado, para que possa funcionar melhor.
Importante: Para proteger o meio ambiente, os produtos de limpeza de bicicletas só devem ser usados em solo selado (por exemplo, asfalto) com entrada para o sistema de esgoto.
4. Abrilhantar a bicicleta
Se um filme cinza permanecer no quadro, ele pode ser removido rapidamente com um pincel ou esponja. Em seguida, esfregue o quadro com um pano macio (por exemplo, microfibra) nas áreas limpas Para economizar água ao limpar com a lavadora de pressão, umedeça brevemente a escova universal e esfregue a bicicleta com ela. Depois enxugar a sujeira solta e secar a bicicleta com um pano macio.
Dica: Limpe bem a corrente
A cassete e a corrente são normalmente um pouco mais difíceis de limpar do que o resto da bicicleta, porque aqui o óleo da corrente, sujeira e pó se misturam com o tempo e formam um filme lubrificante pegajoso. Antes de limpá-los, uma caixa de papelão ou um pano velho devem ser colocados sob a roda para não sujar o chão. Depois remova primeiro a sujeira incrustada com uma escova áspera, pulverize o produto de limpeza de bicicletas ou um produto especial de limpeza de corrente de bicicleta e deixe-o fazer efeito. Para soltar a sujeira, há um truque: enrole um pano ou trapo à volta da corrente e passe-a várias vezes, fazendo-a rodar para trás. Partículas de sujeira são soltas e absorvidas diretamente pelo tecido.
Comparação: Aparelhos para a limpeza de bicicletas
Designação do modelo
Lavadora de pressão
OC 3
Lavadora de média pressão
KHB 6
Lavadora de alta pressão
K 2 - K 7
Área de aplicação
Lavadora de pressão
em viagem
Lavadora de média pressão
em casa
Lavadora de alta pressão
em casa
Tempo de preparação
Lavadora de pressão
baixo, pois apenas o tanque de água precisa de ser enchido
Lavadora de média pressão
baixo, pois só é necessária uma conexão de água
Lavadora de alta pressão
médio, uma vez que a conexão de água e eletricidade são necessárias
Desempenho de limpeza
Lavadora de pressão
baixo, devido à baixa pressão (taxa de descarga máx. 2 l / min)
Lavadora de média pressão
médio, devido à pressão média (máx. 24 bar, taxa de distribuição máx. 200 l / h)
Lavadora de alta pressão
alto, como gama de pressão variável entre 20 e 110 (K2) até 180 (K 7) bar
Adequação para a lavagem de bicicletas
Lavadora de pressão
Para uma limpeza rápida em viagem.
Limpeza muito suave devido à baixa pressão.
A bateria e o volume do tanque não são suficientes para uma limpeza completa.
Lavadora de média pressão
Para uma limpeza completa em casa.
A pressão média é suficiente para a lavagem da bicicleta e, ao mesmo tempo, é pouco forte.
As únicas limitações são a carga da bateria.
Lavadora de alta pressão
Para uma limpeza completa em casa.
Sem limitações, pois a energia e a água estão ligadas.
Distância deve ser mantida para evitar danos.
Pressão deve ser definida para o mínimo.
Cuidados com a bicicleta após a limpeza
Em relação às bicicletas, o cuidado após a conclusão da limpeza da bicicleta também é importante. O primeiro passo é sempre secar bem a bicicleta, pois a água pode rapidamente levar à ferrugem. Além disso, produtos de cuidado podem ser mais bem aplicados em uma bicicleta seca.
Quando a corrente e as mudanças de velocidade da bicicleta foram limpas, primeiro devem ser secas ou limpas com um pano e depois lubrificadas novamente. É prático usar um suporte de montagem no qual você pode anexar a bicicleta, pois facilita a rotação das rodas enquanto lubrifica a corrente. Certifique-se de que o spray de óleo não atinja ao disco de travão, pois isso prejudicaria o efeito de frenagem. Após a manutenção, remova o excesso de óleo da corrente com um pano.
Em geral, todas as peças móveis tais como cabos, juntas de travões, alavancas de travões e de cambio e o cambio traseiro devem ser lubrificadas regularmente. No caso da suspensão, as suspensões dianteiras devem ser regularmente limpas de sujeira e depois pulverizadas também.
Por último mas não menos importante, é aconselhável verificar a pressão dos pneus em intervalos regulares, especialmente se você quiser andar de bicicleta novamente após um longo período de tempo. Na zona lateral dos pneus há normalmente uma indicação da pressão mínima e máxima que pode ser enchida. Quanto maior for a pressão do ar, mais fácil será o rolamento dos pneus.