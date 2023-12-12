limpar bicicletas na estrada

Para remover pó e sujeira da bicicleta de BTT durante a viagem, um Outdoor Cleaner móvel ou uma lavadora de pressão é adequado, por exemplo, para que o porta-bagagens do carro não fique sujo. Graças às suas dimensões compactas, até se encaixa em uma cesta de bicicleta, e a peça de mão e o tubo espiral de 2,8 metros de comprimento são guardados para economizar espaço sob o reservatório removível de 4 ou 7 litros.

Para limpar com o lavador de pressão, basta remover o tanque e enchê-lo com água limpa, retirar a pistola do aparelho e voltar a colocar o tanque corretamente. Depois aponte a pistola para a bicicleta e aperte o gatilho. A bicicleta inteira pode ser limpa com o jato de água. A bateria incorporada de iões de lítio tem um tempo de trabalho de 15 minutos. No entanto, com o adaptador do carro, a unidade também pode ser operada com a bateria do carro ou, se a bateria descarregou no caminho, com o carregador de carro poderá recargar a bateria. Na caixa de acessórios de bicicleta também estão incluídas uma escova universal, um produto de limpeza especial e um pano macio de microfibras em outras palavras, tudo necessário para uma rápida limpeza provisória da bicicleta. Com uma mangueira de entrada adequada também pode, opcionalmente, extrair água de um recipiente.