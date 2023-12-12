Limpar profundamente a lixeira e combater de forma eficaz os odores
As lixeira são necessárias em todos os lares. No entanto, além da correta separação e destinação de resíduos, é também importante limpar a lixeira regularmente. Caso contrário, não só surgirão odores desagradáveis, mas também pragas como larvas. Mas que remédios podem ser usados para lavar a lixeira de plástico adequadamente? Além de numerosos remédios caseiros para combater odores e sujeira, também é possível limpar as lixeiras mecanicamente. Com essas dicas e truques, vai funcionar!
Limpar lixeira manualmente
Especialmente nos dias quentes de Verão, ir à lixeira pode ser desagradável devido a odores ou infestação de pragas. Restos orgânicos ou resíduos orgânicos, tais como carne, começam a apodrecer muito rápido. O resultado não é só um cheiro desagradável, mas possivelmente também larvas na lixeira. A limpeza regular elimina os maus cheiros, como também os previne. Na preparação, a sujeira mais grosseira deve primeiro ser removida da lixeira e os resíduos de comida ou lixo solto do seu interior retirados. Então, é uma questão de limpar bem os contentores. Equipado com uma mangueira de jardim, uma escova de esfregar ou uma escova de mão, as lixeiras podem ser facilmente limpas de sujeira. Para isso, pode usar a mangueira de jardim para molhar o interior da lixeira de cima para baixo até a sujeira grosseira se acumular no fim. Esta água suja não deve ser simplesmente despejada em um canteiro ou na rua, mas deve ser descartada de forma adequada em uma sarjeta.
Os remédios caseiros convencionais podem ser usados para remover a sujeira teimosa da lixeira. Uma variante simples e altamente eficaz é o tratamento com essência de vinagre. Quando a essência de vinagre é misturada com água em uma proporção de 1:1, não só dissolve a sujeira como também remove odores desagradáveis a longo prazo. Dessa forma, mesmo as lixeiras fétidas podem ser limpas de forma eficaz. Além disso, o vinagre é ecologicamente degradável e, portante, uma boa alternativa aos produtos de limpeza industriais. Depois da lixeira ser lavada com a mangueira, o produto de limpeza caseiro de vinagre é adicionado à lixeira com um pouco de água. Para sujeira ligeira, a mistura deve ser deixada de molho na lixeira com a tampa fechada durante cerca de uma a duas horas. No caso de uma sujeira especialmente teimosa, após o tempo de imersão deve ajudar com um pincel e soltar as incrustações manual. Mas tenha cuidado: use sempre luvas e óculos de proteção, porque o vinagre pode causar irritações na pele..
Para além da essência de vinagre, o ácido cítrico também é adequado para limpeza da lixeira. Para o fazer, dissolva o ácido cítrico na água de acordo com as instruções do fabricante e use-o da mesma forma que a essência do vinagre.
Tipp
Recolha os resíduos orgânicos nos sacos de lixo fornecidos ou embrulhe-os em jornais antes de os eliminar. Isto mantém a lixeira limpa por mais tempo.
Tratamento especial de lixeira em caso de pragas
Antes de limpar a lixeira, sempre verificar que as pragas se estabeleceram na lixeira. No Verão, isso pode acontecer especialmente com lixo orgânico quando o conteúdo se decompõe. Larvas, em particular, podem ser instaladas em recipientes por um longo tempo. Com temperaturas quentes e um clima húmido nos contentores, as moscas se sentem tão à vontade que colocam seus ovos e não a lixeira, resultando em uma infestação por larvas. Como isso pode se espalhar rapidamente para contentores circundantes, as larvas brancas devem ser removidas antes da limpeza. Para isso, remédios caseiros simples são suficientes. Se existirem larvas ou outras pragas, a lixeira é limpa com uma mistura de sal, vinagre e água morna e depois lavada.
Todas as misturas desinfetam a superfície do plástico e neutralizam odores desagradáveis. Alternativamente, você pode usar produtos de limpeza especiais para plástico que pulveriza especificamente na superfície dos contentores e, em seguida, enxágüe com água limpa.
Lavagem de lixeira com pressão de água
Se você quiser limpar bem sua lixeira, deve usar uma lavadora de média pressão . Com o jacto de água, até resíduos difíceis são removidos de forma eficaz e quaisquer restos de lixo ou mesmo musgo podem ser removidos.
A lavadora de limpeza a bateria é particularmente adequada para uso ao ar livre porque não requer uma conexão elétrica. Para o abastecimento de água, uma conexão de água convencional pode ser usada ou, juntamente com uma mangueira de sucção a água pode ser sugada de fontes alternativas, tais como barris com água da chuva ou bidões de água. A pressão da água é menor à de uma lavadora de alta pressão e por isso é bem adequada para a limpeza de lixeira. Com um máximo de 24 bar, não danifica o plástico dos recipientes, mas é perfeitamente suficiente para remover a sujeira solta.
E é assim que é feita a limpeza da lixeira com a lavadora de pressão média:
- Primeiro, é feito a conexão da mangueira de jardim . Para ligar a unidade com uma bateria de 18 V carregada, o fecho no interruptor da unidade deve ser liberado. Para começar a trabalhar, basta pressionar o interruptor do aparelho.
- Com o jacto de água, o interior da lixeira é agora lavado de cima para baixo. A sujeira é solta e se acumula no fundo da lixeira. Se necessário, a lixeira deve ser esvaziada a meio do processo e o conteúdo deve ser derramado em uma sarjeta.
- Depois disso, a lixeira deve ser enxaguada completamente até que toda a sujeira tenha desaparecido.
- Agora, a parte externa da lixeira é brevemente molhado com a lavadora de média pressão..
Dica
Para evitar que água se acumule na lixeira durante a limpeza, a lixeira também pode ser colocada previamente no chão - desta forma a água é escoada diretamente para fora da lixeira. Para limpeza conveniente, é recomendado um Bico de jato ajustável com junta de 360° . Quando montado numa lança telescópica de jato e colocado num ângulo recto, pode ser limpo, de forma conveniente, numa posição vertical.
Se você quiser remover odores particularmente persistentes, você também pode usar um agente de limpeza que pode ser aplicado com ajuda de um bico de espuma , por exemplo. Para limpar a lixeira, é adequado um produto de limpeza de plástico . Para além do máximo desempenho de limpeza, não só remove eficazmente a sujeira persistente, mas também fornece proteção duradoura para a cor e o material da caixa.
Para sujeira muito teimosa que não possa ser solta pelo jato de água, você pode utilizar adicionalmente uma escova de lavagem, que também garante alto desempenho de limpeza com seu jato rotativo.
Também é possível usar uma lavadora de alta pressão para limpar a lixeira. No entanto, a pressão no tubo do jato ou no bico deve ser ajustada o mais baixo possível para reduzir possíveis danos na lixeira. Com ajuda do aplicador do agente de limpeza na unidade, é possível aplicar o produto com a lavadora de alta pressão em baixa pressão. Deixar atuar brevemente e depois lavar com água limpa até que toda sujeira tenha sido removida. Para sujeira leve, uma mangueira de jardim também é suficiente, por exemplo, em combinação com bico pulverizador de limpeza, que permite a limpeza sem esforço graças ao seu jato rotativo.
Deixar a lixeira secar após a limpeza
Não importa se o contentor foi lavado manual ou com aparelho: A lixeira deve sempre secar bem antes de colocar os novos sacos de lixo. Se ainda houver umidade residual no interior, bolores e depósitos podem se formar facilmente. É melhor deixar a lixeira ao contrário encostada contra uma parede depois da limpeza. Dessa forma, excesso de água pode escorrer e ar pode circular bem pelo interior da lixeira. Para secar a lixeira de forma eficaz, também pode usar um jornal antigo. Devido ao seu elevado grau de absorção, ele pode ser usado para limpar e secar a lixeira ao mesmo tempo. Alternativamente, a umidade também pode ser sugada da lixeira com aspirador multifuncional .