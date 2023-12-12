Limpar profundamente a lixeira e combater de forma eficaz os odores

Os remédios caseiros convencionais podem ser usados para remover a sujeira teimosa da lixeira. Uma variante simples e altamente eficaz é o tratamento com essência de vinagre. Quando a essência de vinagre é misturada com água em uma proporção de 1:1, não só dissolve a sujeira como também remove odores desagradáveis a longo prazo. Dessa forma, mesmo as lixeiras fétidas podem ser limpas de forma eficaz. Além disso, o vinagre é ecologicamente degradável e, portante, uma boa alternativa aos produtos de limpeza industriais. Depois da lixeira ser lavada com a mangueira, o produto de limpeza caseiro de vinagre é adicionado à lixeira com um pouco de água. Para sujeira ligeira, a mistura deve ser deixada de molho na lixeira com a tampa fechada durante cerca de uma a duas horas. No caso de uma sujeira especialmente teimosa, após o tempo de imersão deve ajudar com um pincel e soltar as incrustações manual. Mas tenha cuidado: use sempre luvas e óculos de proteção, porque o vinagre pode causar irritações na pele..

Para além da essência de vinagre, o ácido cítrico também é adequado para limpeza da lixeira. Para o fazer, dissolva o ácido cítrico na água de acordo com as instruções do fabricante e use-o da mesma forma que a essência do vinagre.