Lança de extensão portátil
Extensão da lança para aumentar o alcance em 0,4 metros. Para uma limpeza mais confortável e eficaz dos locais de difícil acesso. Adequado para todas as peças de acessórios Kärcher.
A extensão de mão junta-se ao acessório Kärcher Limpador de Mão e ao acessórioLimpador de Mão com um adaptador Quick Connect. Facilita o trabalho ergonômico e, graças à distância, protege amplamente o usuário da água de pulverização. O tubo de extensão é compatível com Kärcher Limpador de Mão. Para a aplicação é necessário um acessório Limpador de Mãor com adaptador Quick Connect, e.g. o MJ 24 Limpador de Mão Multi jato.
Características e benefícios
Codificação a cores na montagem com baioneta
- Distinção clara para acessórios de lavadora de pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|384 x 40 x 37