A extensão de mão junta-se ao acessório Kärcher Limpador de Mão e ao acessórioLimpador de Mão com um adaptador Quick Connect. Facilita o trabalho ergonômico e, graças à distância, protege amplamente o usuário da água de pulverização. O tubo de extensão é compatível com Kärcher Limpador de Mão. Para a aplicação é necessário um acessório Limpador de Mãor com adaptador Quick Connect, e.g. o MJ 24 Limpador de Mão Multi jato.