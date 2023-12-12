O que devo ter em mente ao limpar o mobiliário de jardim?

Antes de falarmos sobre quais acessórios e produtos de cuidado você deve ter à mão para limpar móveis de jardim e o que é importante quando se trata de cuidar dos vários materiais, comecemos por algumas informações básicas.

Limpar móveis de jardim não é apenas fazer com que pareça novo outra vez. Acima de tudo, visa evitar que depósitos de sujeira resistente, como musgo ou líquen fúngico, ataquem o material, prejudicando assim sua durabilidade. Portanto, a regra geral é: É melhor cuidar do mobiliário de jardim regularmente para desfrutar dele durante mais tempo.

Os seguintes acessórios e produtos de cuidados com o mobiliário de jardim podem ser usados: