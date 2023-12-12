Limpeza de móveis de jardim: Dicas e truques para seu cuidado
Se você tiver um terraço ou varanda, há apenas uma coisa que precisa para tornar sua propriedade realmente acolhedora: Mobiliário de jardim! E, claro, precisa de ser limpo de vez em quando de manchas e sujeira. Mas limpar o mobiliário de jardim é muitas vezes semelhante a fazer boas resoluções de Ano Novo. Primeiro a motivação é alta, depois há uma falta de coerência. Para poder desfrutar de seu mobiliário de jardim o máximo de tempo possível, você deve limpá-lo e mantê-lo regularmente.
O que devo ter em mente ao limpar o mobiliário de jardim?
Antes de falarmos sobre quais acessórios e produtos de cuidado você deve ter à mão para limpar móveis de jardim e o que é importante quando se trata de cuidar dos vários materiais, comecemos por algumas informações básicas.
Limpar móveis de jardim não é apenas fazer com que pareça novo outra vez. Acima de tudo, visa evitar que depósitos de sujeira resistente, como musgo ou líquen fúngico, ataquem o material, prejudicando assim sua durabilidade. Portanto, a regra geral é: É melhor cuidar do mobiliário de jardim regularmente para desfrutar dele durante mais tempo.
Os seguintes acessórios e produtos de cuidados com o mobiliário de jardim podem ser usados:
- uma escova e/ou esponja de lavagem, bem como água morna e detergente líquido
- Escova manual, vassoura e balde
- uma mangueira com Bico de pulverização ou jato
- Lavadora de alta pressão, p.e. em combinação com um acessório de escova e produto de limpeza
- Lavadora de baixa pressão ou de média pressão (a bateria, para ser portátil)
- vestuário de proteção apropriado
Quando deve ser feita a limpeza do mobiliário de jardim?
O mobiliário de jardim deve ser limpo pelo menos duas vezes por ano - de preferência no início da estação do jardim na primavera e no outono, para preparar o jardim para o Inverno. A propósito, a limpeza de móveis de jardim deve ser sempre acontecer com tempo seco. Isso permite que eles sequem completamente e tratar com óleos na sombra, por exemplo, para impregnar móveis de madeira.
É claro que essa limpeza básica também pode ser realizada com mais frequência durante o ano. No geral, depende dos materiais utilizados, de quanto o mobiliário de jardim está exposto às condições climáticas e certamente também do quanto você quer que os seus bancos, cadeiras e afins pareçam bem conservados. Se o mobiliário for deixado no exterior durante todo o ano, fica exposto ao tempo, o que significa que fica sujo mais rapidamente e por isso precisa ser limpo com mais frequência. Portanto, faz sentido, especialmente no outono e no inverno, colocar o mobiliário de jardim no seco, por exemplo num abrigo de jardim ou na cave.
Limpeza de mobiliário de jardim: Dicas para madeira, plástico e outros materiais
Há excepções à regra quando se trata de cuidados com mobiliário de jardim. Diferentes agentes de limpeza são recomendados, dependendo do material:
Plástico
O mobiliário plástico pode amarelar e ficar cinzento com o tempo se forem deixados fora. O amarelecimento e a descoloração são melhor removidos com um produto especial de limpeza de plástico. Ao contrário dos produtos de limpeza convencionais, eles contêm solventes de sujeira ativos que limpam o mobiliário de plástico de jardim de forma muito eficaz.
Madeira
Ao contrário das madeiras resistentes como a teca, o eucalipto ou a robinia, que são naturalmente resistentes ao clima devido aos óleos essenciais, o mobiliário de jardim envernizado feito de madeira macia, por exemplo faia ou abeto, exige mais cuidado. O cuidado pode ser dito que é a solução! Você deve sempre trabalhar no sentido da fibra e evitar agentes de limpeza agressivos ou escovas de arame. Não importa se você escolher limpar com água de sabão que você mesmo mistura ou com um produto de limpeza para madeira de uma loja especializada: Resíduos de sujeira devem ser lavados completamente e, em seguida, polidos com um pano seco e óleo de manutenção.
Rattan
O material natural entrelaçado e irregular significa que a limpeza manual com um pano ou tecido não é tão fácil. Você pode rapidamente se machucar com as primeiras rachaduras e fissuras que se formam. Além disso, a sujeira pode se acumular nos espaços entre o material do vime. Mas ele pode ser limpo rápida e facilmente com uma lavadora de baixa pressão-, média pressão- ou alta pressão. Com esse último, deve-se trabalhar com menos pressão e um pouco de distância para proteger o material sensível. Em todo caso, você deve usar roupas de proteção apropriadas, como luvas pesadas e óculos. Uma vez que o rattan não é particularmente resistente ao clima, ele pode quebrar, rachar e formar rapidamente manchas cinzentas, especialmente no inverno quando as temperaturas são muito frias. É melhor colocar mobiliário de jardim feito de rattan no abrigo do jardim durante outono e o inverno.
Dica
Para manter o mobiliário de rattan flexível, ele pode ser ligeiramente pulverizado com água de vez em quando. Mas tenha cuidado: demasiada água torna o rattan frágil. Depois de uma limpeza completa, os móveis devem ser sempre secos.
Metal
O mobiliário de metal de jardim quer brilhar acima de tudo. A limpeza é bastante descomplicada devido ao material resistente. A forma mais rápida de limpar cadeiras e bancos de metal é com uma lavadora de alta pressão. Com a ajuda de uma escova de lavagem adicional ligada à lavadora de alta pressão, a sujeira pode ser removida de forma eficaz. Certamente, uma esponja também é adequada para a limpeza de mobiliário de metal. Se, por outro lado, se manchas de ferrugem desagradáveis se formaram, não há como contornar a limpeza com alta pressão.
Tecido
Para mobiliário de jardim totalmente limpo, almofadas de assento, almofadas e estof também devem ser lavados. O pólen ou folhas caídas podem ser removidos de forma fácil e rápida com uma escova manual. Mas se entornar alguma coisa no churrasco? Essas manchas de graxa podem ser removidas de forma mais eficaz na máquina de lavar. A maioria das capas podem ser removidas graças ao fecho. Se a capa não for removível, as escovas, esponjas ou panos convencionais são o meio de escolha. Basta aplicar um pouco de detergente ou líquido de lavagem juntamente com um pouco de água morna na mancha e esfregar bem, mas não com muito forte, usando movimentos circulares. Para manchas particularmente persistentes, um produto universal limpa-nódoas ajuda. A limpeza higiénica de estofamento é muito mais fácil com uma lavadora de projeção e extração. Aplica-se a todos os tipos de coberturas: Se possível, é melhor removê-las de cada vez do que aceitar seu desgaste.
Remover sujeira grosseira, nódoas e descoloração no mobiliário de jardim
Antes de limpar, todo o mobiliário de jardim deve ser removido do terraço. Isto evita que quaisquer resíduos de sujeira voltem a sujar diretamente superfícies já limpas ou áreas de pátio ou varanda. Esta dica é particularmente importante se for usada uma lavadora de alta pressão.
Antes de limpar móveis de jardim com água, remova a poeira e sujeira solta com uma escova manual. Se você decidir limpar depois o mobiliário de jardim sem lavadora de alta pressão, a mesa, cadeiras e bancos de jardim podem ser simplesmente lavadas com uma mangueira de jardim. Acessórios especiais tais como um pulverizador de limpeza com jato rotativo ou pistolas intensificam ou concentram o jacto de água. Assim, o pólen, as manchas e a sujeira das aves e dos insetos já serão muito bem removidos.
Agora pegue uma esponja ou escova de lavagem e esfregue bem as superfícies com sabonete ou sabão dissolvido em água morna ou agentes de limpeza especiais. Depois lave a sujeira solta e as superfícies com um pano ou deixe secar ao sol. Com mobiliário de madeira, pode formar-se uma descoloração cinzenta na superfície. Neste caso, aplique um produto contra descoloração especial nas áreas afetadas e deixe o produto de tratamento a trabalhar durante algumas horas. Em seguida, lave com água limpa.
Limpeza de móveis de jardim com uma lavadora de alta pressão
Se quiser poupar tempo e esforço na limpeza do mobiliário de jardim, limpe e cuide da mesa, cadeiras e bancos de jardim com uma lavadora de alta pressão. Para sujeira muito teimosa, pode adicionalmente equipar com um acessório adequado, por exemplo uma escova de lavagem. Ao contrário do pressuposto de que isso desperdiça água, o oposto é o caso. Após uma limpeza superficial, uma lavadora de alta pressão pode ser usada para limpar áreas que são afetadas por manchas particularmente teimosas - isto poupa água ao limpar móveis de jardim.
Mas tenha cuidado! Nem todos os materiais são adequados para limpeza com alta pressão e agentes de limpeza. A madeira é um material natural e reage de forma bastante sensível à umidade ou agentes de limpeza, dependendo do tipo e do fabrico. Os móveis de jardim feitos de madeira dura, tais como robinia, carvalho, teca ou bambu, podem ser limpos com uma lavadora de alta pressão sem hesitação. Os proprietários de jardins devem ter cuidado com o mobiliário de madeira feito de abeto ou faia, uma vez que sua superfície pode ser rapidamente danificada por pressão excessiva da água ou ação mecânica.
Como limpar o mobiliário de jardim com uma lavadora de alta pressão e um detergente adequado:
- Primeiro, remova a sujeira grosseira do mobiliário de jardim. Dependendo do material, o ajuste "SOFT" ou "HARD" é o adequado, pelo que a pressão pode ser aumentada ou reduzida. Para este passo, também pode usar um acessório de pulverização convencional e uma mangueira.
- Coloque a garrafa de detergente na lavadora de alta pressão, insira a mangueira de sucção na garrafa ou no depósito e coloque o tubo do jato na fase "MIX". Agora, a solução detergente é misturada no jacto de água durante o funcionamento.
- Pulverize o agente de limpeza sobre o mobiliário de jardim a baixa pressão, deixe-o agir durante cerca de 30 segundos e depois lave bem a sujeira solta com alta pressão. Prolongue o tempo de ação consoante o nível de sujeira. O mobiliário de jardim deve então ser completamente seco.
Cuidados finais a ter com o mobiliário de jardim: Que produto de limpeza você deve usar?
O uso de produtos especiais de cuidado e limpeza torna muito mais fácil a limpeza e remoção do mobiliário de jardim sujo e descolorado. Também aqui, dependendo do material a ser tratado, ou é escolhido um produto de limpeza universal ou um concentrado especial. Para selar mobiliário de jardim de madeira pode ser aplicado por exemplo, um óleo especial de proteção de madeira após a limpeza. Isso sela a superfície e, ao mesmo tempo, protege da penetração da umidade . Produtos de manutenção como o Limpador de Madeira 3 em 1 podem ser misturados diretamente no jato de água da lavadora de alta pressão. Isto permite que o mobiliário de jardim seja limpo, mantido e protegido dos raios UV em apenas um passo.