A escova de lavagem rotativa está equipada com uma alavanca de desbloqueio para uma substituição rápida e fácil sem contacto com a sujidade, e também possui uma capa transparente para uma experiência de limpeza particularmente impressionante. A escova lavadora de pressão é recomendada para limpeza completa de uma variedade de superfícies, como tinta, vidro ou plástico. O detergente pode ser aplicado através da lavadora de pressão, se necessário. Graças à sua nova caixa de velocidades, o WB 120 possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa. A escova de lavagem rotativa é adequada para utilização com todas as anilhas de pressão Kärcher nas gamas de K 2 a K 7. Os acessórios intercambiáveis Car & Bike e Home & Garden, ambos disponíveis separadamente, são projetados especificamente para superfícies delicadas e resistentes, e são compatíveis com a escova WB 120