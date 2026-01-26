WB 120 escova rotativa de lavagem
Escova de lavagem rotativa com acessório intercambiável para limpeza de todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico. Troca de fixação rápida e fácil graças à alavanca de desbloqueio integrada.
A escova de lavagem rotativa está equipada com uma alavanca de desbloqueio para uma substituição rápida e fácil sem contacto com a sujidade, e também possui uma capa transparente para uma experiência de limpeza particularmente impressionante. A escova lavadora de pressão é recomendada para limpeza completa de uma variedade de superfícies, como tinta, vidro ou plástico. O detergente pode ser aplicado através da lavadora de pressão, se necessário. Graças à sua nova caixa de velocidades, o WB 120 possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa. A escova de lavagem rotativa é adequada para utilização com todas as anilhas de pressão Kärcher nas gamas de K 2 a K 7. Os acessórios intercambiáveis Car & Bike e Home & Garden, ambos disponíveis separadamente, são projetados especificamente para superfícies delicadas e resistentes, e são compatíveis com a escova WB 120
Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
- Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Aplicação de detergente através de lavador de pressão
- Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
Caixa transparente
- Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
- Ligação mais rápida de todas as escovas Kärcher à mangueira de jardim sem utilizar a lavadora de pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- portas de garagem
- Elementos de telas de privacidade
- soleiras
- Revestimentos de varanda