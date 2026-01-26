WB 120 escova rotativa de lavagem

Escova de lavagem rotativa com acessório intercambiável para limpeza de todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico. Troca de fixação rápida e fácil graças à alavanca de desbloqueio integrada.

A escova de lavagem rotativa está equipada com uma alavanca de desbloqueio para uma substituição rápida e fácil sem contacto com a sujidade, e também possui uma capa transparente para uma experiência de limpeza particularmente impressionante. A escova lavadora de pressão é recomendada para limpeza completa de uma variedade de superfícies, como tinta, vidro ou plástico. O detergente pode ser aplicado através da lavadora de pressão, se necessário. Graças à sua nova caixa de velocidades, o WB 120 possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa. A escova de lavagem rotativa é adequada para utilização com todas as anilhas de pressão Kärcher nas gamas de K 2 a K 7. Os acessórios intercambiáveis Car & Bike e Home & Garden, ambos disponíveis separadamente, são projetados especificamente para superfícies delicadas e resistentes, e são compatíveis com a escova WB 120

Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
  • Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
  • Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Aplicação de detergente através de lavador de pressão
  • Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
Caixa transparente
  • Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
  • Ligação mais rápida de todas as escovas Kärcher à mangueira de jardim sem utilizar a lavadora de pressão.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,4
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Medidas (c x l x a) (mm) 309 x 153 x 135
Videos
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • portas de garagem
  • Elementos de telas de privacidade
  • soleiras
  • Revestimentos de varanda
Acessórios opcionais