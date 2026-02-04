Lavadora de alta pressão K 2 Plus Car
A lavadora de alta pressão K2 Plus Car é ideal para a limpeza do seu carro, moto, casa, e muito mais. Acompanha acessórios que auxiliam na remoção de todos os tipos de sujeira, sem danificar a superfície, bomba de alumínio que aumenta sua durabilidade, e economia de água em até 80%.
A lavadora de alta pressão K2 Plus Car é ideal para a limpeza do seu carro, moto, casa, e muito mais. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas, sem danificar a superfície Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Possui bomba de alumínio, para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|máx. 1740
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 300
|Potência (W)
|1400
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|4,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|255 x 281 x 798
Itens inclusos
- Escova de lavagem
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Mangueira de sucção de água
- Tubeira Vario Power
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 4 m
Equipamento
- Engate rápido
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
