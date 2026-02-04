A lavadora de alta pressão K2 Plus Car é ideal para a limpeza do seu carro, moto, casa, e muito mais. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas, sem danificar a superfície Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Possui bomba de alumínio, para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.