Lavadora de alta pressão K 3 Force Turbo
A lavadora de alta pressão K3 Force Turbo oferece limpeza versátil e eficaz. Com acessórios práticos, garante resultados perfeitos para casa, quintal, carro. Economia de até 80% de água.
Quando se trata de limpeza versátil e eficaz, a lavadora de alta pressão K3 Force Turbo é a máquina ideal. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|máx. 1815
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 360
|Potência nominal de entrada (W)
|1500
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|7
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,9
|Medidas (c x l x a) (mm)
|310 x 345 x 573
Itens inclusos
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Tubeira Vario Power
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 4 m
Equipamento
- Engate rápido
