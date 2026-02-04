Lavadora de alta pressão K 3 Force Turbo

A lavadora de alta pressão K3 Force Turbo oferece limpeza versátil e eficaz. Com acessórios práticos, garante resultados perfeitos para casa, quintal, carro. Economia de até 80% de água.

Quando se trata de limpeza versátil e eficaz, a lavadora de alta pressão K3 Force Turbo é a máquina ideal. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1815
Vazão de Água (L/h) máx. 360
Potência nominal de entrada (W) 1500
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 7
Peso (com embalagem) (kg) 9,9
Medidas (c x l x a) (mm) 310 x 345 x 573

Itens inclusos

  • Aplicador de detergente: 0.3 L
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 4 m

Equipamento

  • Engate rápido
