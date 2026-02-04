Quando se trata de limpeza versátil e eficaz, a lavadora de alta pressão K3 Force Turbo é a máquina ideal. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.