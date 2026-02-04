Lavadora de alta pressão K 4.850
A lavadora de alta pressão K4.850 permite a economia de até 80% de água, com um resultado de limpeza excelente. Acompanha dois tipos de lanças, ideias para o uso em espaços que demandam mais esforço, força e tempo. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|máx. 1740
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 360
|Potência (W)
|1500
|Peso sem acessórios (kg)
|12,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|16,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|333 x 409 x 825
Equipamento
- Mangueira de sucção de água
- Tubeira Vario Power
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 6 m
- Engate rápido
- Filtro de água micra integrado
- Adaptador para mangueira de jardim A3/4"
- Comprimento do cabo elétrico: 5 m
