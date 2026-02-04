Lavadora de alta pressão K 4.850

A lavadora de alta pressão K4.850 permite a economia de até 80% de água, com um resultado de limpeza excelente. É ideal para o uso em espaços que demandam mais esforço, força e tempo. Utiliza motor indução e cabeçote de alumínio, que garantem maior durabilidade.

A lavadora de alta pressão K4.850 permite a economia de até 80% de água, com um resultado de limpeza excelente. Acompanha dois tipos de lanças, ideias para o uso em espaços que demandam mais esforço, força e tempo. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1740
Vazão de Água (L/h) máx. 360
Potência (W) 1500
Peso sem acessórios (kg) 12,6
Peso (com embalagem) (kg) 16,3
Medidas (c x l x a) (mm) 333 x 409 x 825

Equipamento

  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 6 m
  • Engate rápido
  • Filtro de água micra integrado
  • Adaptador para mangueira de jardim A3/4"
  • Comprimento do cabo elétrico: 5 m
Lavadora de alta pressão K 4.850
Lavadora de alta pressão K 4.850
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Procurando uma solução de limpeza econômica e eficiente?

Encontre na loja virtual da Kärcher o equipamento ideal para limpar qualquer ambiente com máxima agilidade e praticidade!



IR PARA LOJA VIRTUAL
Loja Kärcher