A lavadora de alta pressão K4.850 permite a economia de até 80% de água, com um resultado de limpeza excelente. Acompanha dois tipos de lanças, ideias para o uso em espaços que demandam mais esforço, força e tempo. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período.