Lavadora de alta pressão Kaercher Portatil 127V

A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Portátil proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para tarefas do dia-adia. É uma máquina ideal para quem busca um equipamento fácil de usar, transportar e armazenar.

A Kärcher Portátil, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.

Especificações

Dados técnicos

Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.