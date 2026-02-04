Lavadora de alta pressão Kaercher Portatil 127V
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Portátil proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para tarefas do dia-adia. É uma máquina ideal para quem busca um equipamento fácil de usar, transportar e armazenar.
A Kärcher Portátil, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.
Especificações
Dados técnicos
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.