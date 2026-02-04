A Kärcher Portátil, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.