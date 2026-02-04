Lavadora de alta pressão Karcher Pratica Black 127V
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Prática Black é a solução perfeita para limpeza rápida e fácil no dia a dia. Compacta e eficiente, essa lavadora de alta pressão oferece praticidade e agilidade na hora de limpar, sendo ideal para uso doméstico.
Com a Kärcher Prática Black e seus 1500 psi de pressão, a sujeira não tem chance! Ideal para limpar sua bike, carro, casa e quintal, ela remove até as sujeiras mais difíceis com facilidade. A lança de jato regulável e o aplicador de detergente facilitam a limpeza, economizando tempo e água.
Especificações
Dados técnicos
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|400 x 210 x 200
