Limpadora de pisos Limpadora de Piso FC 2-4

Limpeza simples, rápida e eficaz: A Limpadora de Piso FC 2-4 remove a sujeira diária seca e úmida em único passo. Inclui bateria e carregador.

A Limpadora de Piso FC 2-4 é leve e tem design autónomo. Possui fácil acionamento: para isso, basta puxar a alça da FC 2-4 para trás e iniciar a limpeza. O tempo de funcionamento por carga da bateria é de 20 minutos, o suficiente para a limpeza completa de uma área de 70 metros quadrados. Ao ativar o aparelho, o rolo é automaticamente umedecido com a água do reservatório. Isto garante uma limpeza uniforme e eficaz dos dos pisos da sua casa. Além disso, limpa bordas com facilidade e e recolhe pelos de animais/fios de cabelo graças ao seu filtro integrado. O depósito de água suja foi projetado para que você não tenha contato com a sujeira na hora da manutenção. Este pode ser removido e limpo diretamente após a utilização do aparelho. A bateria de 4V é removível e acompanha o produto.

Especificações

Dados técnicos

Desempenho por carga de bateria (m²) aprox. 70
Capacidade do depósito de água limpa (mL) máx. 200
Capacidade do depósito de água suja (mL) máx. 100
Largura útil do rolo (mm) 180
Tempo de secagem do piso (min) máx. 2
Voltagem da bateria (V) 4
capacidade da bateria (Ah) 2,5
Autonomia (min) máx. 20
Tempo de carga (min) 130
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio
Peso (com embalagem) (kg) 4,3
Medidas (c x l x a) (mm) 220 x 240 x 1200

Itens inclusos

  • Rolo Universal: 2 peç
  • Carregador de baterias
  • Escova de limpeza
