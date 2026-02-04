A Limpadora de Piso FC 2-4 é leve e tem design autónomo. Possui fácil acionamento: para isso, basta puxar a alça da FC 2-4 para trás e iniciar a limpeza. O tempo de funcionamento por carga da bateria é de 20 minutos, o suficiente para a limpeza completa de uma área de 70 metros quadrados. Ao ativar o aparelho, o rolo é automaticamente umedecido com a água do reservatório. Isto garante uma limpeza uniforme e eficaz dos dos pisos da sua casa. Além disso, limpa bordas com facilidade e e recolhe pelos de animais/fios de cabelo graças ao seu filtro integrado. O depósito de água suja foi projetado para que você não tenha contato com a sujeira na hora da manutenção. Este pode ser removido e limpo diretamente após a utilização do aparelho. A bateria de 4V é removível e acompanha o produto.