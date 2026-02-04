Limpadora de pisos Limpadora de Piso FC 2-4
Limpeza simples, rápida e eficaz: A Limpadora de Piso FC 2-4 remove a sujeira diária seca e úmida em único passo. Inclui bateria e carregador.
A Limpadora de Piso FC 2-4 é leve e tem design autónomo. Possui fácil acionamento: para isso, basta puxar a alça da FC 2-4 para trás e iniciar a limpeza. O tempo de funcionamento por carga da bateria é de 20 minutos, o suficiente para a limpeza completa de uma área de 70 metros quadrados. Ao ativar o aparelho, o rolo é automaticamente umedecido com a água do reservatório. Isto garante uma limpeza uniforme e eficaz dos dos pisos da sua casa. Além disso, limpa bordas com facilidade e e recolhe pelos de animais/fios de cabelo graças ao seu filtro integrado. O depósito de água suja foi projetado para que você não tenha contato com a sujeira na hora da manutenção. Este pode ser removido e limpo diretamente após a utilização do aparelho. A bateria de 4V é removível e acompanha o produto.
Especificações
Dados técnicos
|Desempenho por carga de bateria (m²)
|aprox. 70
|Capacidade do depósito de água limpa (mL)
|máx. 200
|Capacidade do depósito de água suja (mL)
|máx. 100
|Largura útil do rolo (mm)
|180
|Tempo de secagem do piso (min)
|máx. 2
|Voltagem da bateria (V)
|4
|capacidade da bateria (Ah)
|2,5
|Autonomia (min)
|máx. 20
|Tempo de carga (min)
|130
|Tipo de Bateria
|Bateria de íons de lítio
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|220 x 240 x 1200
Itens inclusos
- Rolo Universal: 2 peç
- Carregador de baterias
- Escova de limpeza
