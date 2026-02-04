Limpadora de pisos Limpadora de Piso FC 4-4
Limpeza precisa: A Limpadora de Piso FC 4-4 remove com precisão e rapidez a sujeira seca e úmida do dia-a-dia, com seus dois modos de limpeza. Incluir baterias e carregador turbo.
Com a Limpadora de Piso FC 4-4, você pode remover a sujeira seca e úmida do dia-a-dia em uma única etapa. Com autonomia de 30 minutos por carga, áreas de até 90 metros quadrados podem ser limpas sem esforço. O carregador turbo permite o carregamento das baterias em até 70 minutos. Um sinal visual é usado para comunicar quando o tanque de água limpa precisa ser reabastecido e o tanque de água suja esvaziado. Após a ativação do dispositivo, os dois rolos são automaticamente umedecidos. O volume de água pode ser ajustado ao tipo de piso usando os dois modos de limpeza. O FC 4-4 limpa até mesmo os locais de difícil acesso e recolhe os pelos de animais/fios de cabelo com facilidade. Para a manutenção do equipamento, você não tem contato direto com a sujeira graças ao tanque de água suja integrado e higiênico, que pode ser removido e limpo após o uso do dispositivo. O FC 4-4 é autônomo e pode ser armazenado com economia de espaço graças à sua alça removível. O dispositivo é adequado para todos os pisos frios. Funciona com baterias de 4V da Kärcher.
Especificações
Dados técnicos
|Aparelho com bateria
|Capacidade do depósito de água limpa (mL)
|máx. 400
|Capacidade do depósito de água suja (mL)
|máx. 200
|Largura útil do rolo (mm)
|300
|Tempo de secagem do piso (min)
|máx. 2
|Voltagem da bateria (V)
|4
|capacidade da bateria (Ah)
|2,5
|Autonomia (min)
|máx. 30
|Tempo de carga (min)
|50
|Tipo de Bateria
|Bateria de íons de lítio
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|225 x 310 x 1200
Itens inclusos
- Rolo Universal: 4 peç
- Estação de limpeza e estacionamento com armazenamento para rolos
- Escova de limpeza
