Com a Limpadora de Piso FC 4-4, você pode remover a sujeira seca e úmida do dia-a-dia em uma única etapa. Com autonomia de 30 minutos por carga, áreas de até 90 metros quadrados podem ser limpas sem esforço. O carregador turbo permite o carregamento das baterias em até 70 minutos. Um sinal visual é usado para comunicar quando o tanque de água limpa precisa ser reabastecido e o tanque de água suja esvaziado. Após a ativação do dispositivo, os dois rolos são automaticamente umedecidos. O volume de água pode ser ajustado ao tipo de piso usando os dois modos de limpeza. O FC 4-4 limpa até mesmo os locais de difícil acesso e recolhe os pelos de animais/fios de cabelo com facilidade. Para a manutenção do equipamento, você não tem contato direto com a sujeira graças ao tanque de água suja integrado e higiênico, que pode ser removido e limpo após o uso do dispositivo. O FC 4-4 é autônomo e pode ser armazenado com economia de espaço graças à sua alça removível. O dispositivo é adequado para todos os pisos frios. Funciona com baterias de 4V da Kärcher.