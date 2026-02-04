Limpadora de pisos Limpadora de Piso FC 4-4

Limpeza precisa: A Limpadora de Piso FC 4-4 remove com precisão e rapidez a sujeira seca e úmida do dia-a-dia, com seus dois modos de limpeza. Incluir baterias e carregador turbo.

Com a Limpadora de Piso FC 4-4, você pode remover a sujeira seca e úmida do dia-a-dia em uma única etapa. Com autonomia de 30 minutos por carga, áreas de até 90 metros quadrados podem ser limpas sem esforço. O carregador turbo permite o carregamento das baterias em até 70 minutos. Um sinal visual é usado para comunicar quando o tanque de água limpa precisa ser reabastecido e o tanque de água suja esvaziado. Após a ativação do dispositivo, os dois rolos são automaticamente umedecidos. O volume de água pode ser ajustado ao tipo de piso usando os dois modos de limpeza. O FC 4-4 limpa até mesmo os locais de difícil acesso e recolhe os pelos de animais/fios de cabelo com facilidade. Para a manutenção do equipamento, você não tem contato direto com a sujeira graças ao tanque de água suja integrado e higiênico, que pode ser removido e limpo após o uso do dispositivo. O FC 4-4 é autônomo e pode ser armazenado com economia de espaço graças à sua alça removível. O dispositivo é adequado para todos os pisos frios. Funciona com baterias de 4V da Kärcher.

Especificações

Dados técnicos

Aparelho com bateria
Capacidade do depósito de água limpa (mL) máx. 400
Capacidade do depósito de água suja (mL) máx. 200
Largura útil do rolo (mm) 300
Tempo de secagem do piso (min) máx. 2
Voltagem da bateria (V) 4
capacidade da bateria (Ah) 2,5
Autonomia (min) máx. 30
Tempo de carga (min) 50
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio
Peso (com embalagem) (kg) 6,2
Medidas (c x l x a) (mm) 225 x 310 x 1200

Itens inclusos

  • Rolo Universal: 4 peç
  • Estação de limpeza e estacionamento com armazenamento para rolos
  • Escova de limpeza
