Limpeza intermediária rápida e eficaz de pisos e carpetes? O trabalho perfeito para a vassoura elétrica sem fio KB 5. A vassoura elétrica sem fio oferece excelentes resultados de limpeza e remove a sujeira de forma fácil e completa. O KB 5, que funciona com uma bateria de íons de lítio, está pronto para ser usado mais rapidamente do que um aspirador de pó e torna a limpeza intermediária extremamente conveniente: permite que você trabalhe ergonomicamente sem se curvar, varre muito perto da borda, alcança mesmo entre cadeiras e sob os móveis e também pode ser usado confortavelmente em degraus. Outras características do equipamento e características de desempenho do KB 5 são o interruptor automático on/off, dupla articulação flexível para fácil manobra, o recipiente de sujeira que pode ser removido convenientemente pela lateral, escova universal, armazenamento com economia de espaço e baixo peso do vassoura elétrica sem fio.