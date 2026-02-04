Robô de limpeza Robô Aspirador RCV 1

Robô Aspirador Kärcher RCV 1 limpa de forma eficiente com função 3 em 1 (varre, aspira e passa pano seco). Design slim de 7 cm alcança lugares difíceis e sobe tapetes e degraus de até 10 mm.

Autonomia de limpeza de 90 minutos, com retorno automático para a base de carregamento quando a bateria está baixa. Controle remoto para facilidade do uso e seleção dos modos de limpeza, escova dupla para maior cobertura da área, sensor anti-queda e depósito de pó de 310 ml com filtro HEPA.

Especificações

Dados técnicos

Tempo de carga da bateria (h) 3 - 5
Capacidade do depósito (h) 90
Desempenho por área (dependente do modo de limpeza) (m²/h) 90
Recipiente de resíduos (mL) 310
Peso (com embalagem) (kg) 2,9
Altura do robô aspirador (mm) 70
Diâmetro do robô (mm) 290

Itens inclusos

  • Escova de limpeza

Equipamento

  • Sensores de queda
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.