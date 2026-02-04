Robô de limpeza Robô Aspirador RCV 1
Robô Aspirador Kärcher RCV 1 limpa de forma eficiente com função 3 em 1 (varre, aspira e passa pano seco). Design slim de 7 cm alcança lugares difíceis e sobe tapetes e degraus de até 10 mm.
Autonomia de limpeza de 90 minutos, com retorno automático para a base de carregamento quando a bateria está baixa. Controle remoto para facilidade do uso e seleção dos modos de limpeza, escova dupla para maior cobertura da área, sensor anti-queda e depósito de pó de 310 ml com filtro HEPA.
Especificações
Dados técnicos
|Tempo de carga da bateria (h)
|3 - 5
|Capacidade do depósito (h)
|90
|Desempenho por área (dependente do modo de limpeza) (m²/h)
|90
|Recipiente de resíduos (mL)
|310
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,9
|Altura do robô aspirador (mm)
|70
|Diâmetro do robô (mm)
|290
Itens inclusos
- Escova de limpeza
Equipamento
- Sensores de queda
