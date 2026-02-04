Mais tempo para as coisas agradáveis da vida: o robô de limpeza inteligente RCV 3 assume a limpeza do piso. Uma vez iniciado, o RCV 3 limpa de forma sistemática e independente os pisos duros e os carpetes de fios curtos. Quando necessário, o RCV 3 não apenas aspira, mas também pode passar pano úmido. À medida que a capacidade da bateria diminui, o RCV 3 pode se carregar regularmente e, após o término do trabalho, ele sempre retorna à base de carregamento. Por meio do aplicativo, o RCV 3 é enviado em um tour de exploração e criará automaticamente um mapa dos cômodos detectando os arredores (LiDAR). Parâmetros de limpeza individuais podem ser definidos para cada cômodo. Por exemplo, quais cômodos devem ser aspirados, esfregados ou não devem ser limpos. Sensores adicionais evitam que o dispositivo caia, por exemplo, em escadas. Para tarefas de limpeza, o RCV 3 pode ser iniciado de forma conveniente por meio do aplicativo, usando uma programação individual predefinida ou pressionando um botão no dispositivo. Se o robô de limpeza precisar de ajuda, em muitas situações ele avisará você por meio de um sinal de voz.