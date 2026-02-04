Robô Aspirador RCV 5
O RCV 5 aspira e passa pano de forma autônoma com a ajuda da inteligência artificial. Equipado com navegação LiDAR, câmera e sistema de laser duplo, os obstáculos são evitados sem esforço.
Pisos frios e carpetes de fios curtos são limpos de forma independente e sistemática pelo robô de limpeza inteligente RCV 5. O sensor ultrassônico detecta os carpetes e inicia a função Auto Boost para obter o máximo poder de sucção e melhor resultado. O RCV 5 não apenas aspira, mas também pode passar pano úmido. No modo de esfregão, os carpetes são evitados automaticamente. Por meio do aplicativo, o RCV 5 é enviado em um tour de exploração e criará automaticamente um mapa dos cômodos detectando os arredores (LiDAR). Parâmetros de limpeza individuais podem ser definidos para cada cômodo. Por exemplo, quais cômodos devem ser aspirados ou não devem ser limpos. Graças ao sistema de laser duplo com câmera, o RCV 5 também detecta e evita obstáculos planos, como cabos, meias ou sapatos. Sensores adicionais evitam que o dispositivo caia, por exemplo, em escadas. Para a limpeza, você pode iniciar o RCV 5 de forma conveniente por meio do aplicativo, usando uma programação individual predefinida ou pressionando um botão no dispositivo. Se o robô de limpeza precisar de ajuda, em muitas situações ele avisará você por meio de um sinal de voz.
Características e benefícios
Pano úmidoPara resultados de limpeza ainda melhores, o RCV 5 também pode passar pano úmido. Se necessário, utilize a unidade de limpeza com pano de microfibra, encha o reservatório de água limpa e pronto. O robô de limpeza RCV 5 pode ser utilizado apenas para limpeza a seco, apenas para limpeza úmida, ou com as duas opções juntas no modo combinado.
Navegação precisa com uso de inteligência artificialCom navegação LiDAR rápida e robusta, o robô escaneia e mapeia os cômodos com precisão, garantindo a melhor orientação para limpezas confiáveis mesmo no escuro. O sensor de laser duplo e a câmera do robô permitem até mesmo reconhecer objetos pequenos ou baixos demais para o sistema LiDAR (como sapatos, meias ou cabos). Se o sistema de câmera e laser detectar obstáculos, eles são incorporados ao mapa. O robô os contorna com uma manobra de navegação inteligente, evitando ficar preso ou causar danos.
Detecção de carpetes e função Auto BoostO RCV 5 detecta automaticamente superfícies com carpete por meio de um sensor ultrassônico e as exibe no mapa no aplicativo. Se a função de passar pano úmido estiver ativada, o robô evita as superfícies acarpetadas detectadas e as contorna. A função Auto Boost aumenta a potência de sucção em superfícies com carpete conforme necessário para melhores resultados de limpeza.
Sensores de queda
- Os sensores de queda evitam de forma confiável que o RCV 5 caia de degraus ou desníveis.
- Os sensores escaneiam o piso. Se um grande desnível for detectado, o controlador recebe um sinal que faz o robô mudar de direção.
Proteção de dados e atualizações
- Como fabricante sediada na Alemanha, a Kärcher dá grande importância à proteção de dados e toma extremo cuidado para garantir o cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis.
- Toda a transferência de dados entre o app Home Robots no seu smartphone e o robô aspirador e mop ocorre via nuvem em servidores localizados exclusivamente na Alemanha.
- Atualizações regulares melhoram e ampliam o desempenho do robô aspirador e do aplicativo. Isso também garante que a segurança do sistema seja constantemente atualizada de acordo com as especificações atuais.
Saída de voz
- Sempre bem informado: o RCV 5 utiliza saída de voz para fornecer informações importantes e compartilhar seu status atual.
- Se o robô aspirador RCV 5 precisar de ajuda ou manutenção, em muitas situações ele informará por meio da saída de voz.
Controle conveniente via app com conexão WLAN
- O aplicativo pode ser usado para ajustar diversas configurações conforme suas preferências.
- Através do aplicativo, você pode configurar e controlar o robô de limpeza RCV 5 de qualquer lugar. Mesmo fora de casa.
- Informações sobre o status atual do dispositivo e uma exibição do progresso da limpeza estão disponíveis pelo app.
Mapeamento preciso com diversas opções de personalização
- O aplicativo pode armazenar vários mapas, por exemplo, para diferentes andares.
- É possível definir zonas onde você não quer que o robô vá limpar (ex.: arranhadores de gato, áreas de brinquedos infantis ou obstáculos que o robô não consegue contornar).
- Definição de áreas específicas que devem ser limpas várias vezes, com modo de limpeza intensivo ou utilizando mais água ao passar pano.
Ajuste dos parâmetros de limpeza
- Definição de diferentes parâmetros de limpeza no aplicativo para áreas específicas dos cômodos (ex.: potência de sucção, volume de água, número de limpezas por área).
Programa de temporizador
- Você pode agendar horários de limpeza e criar planos de limpeza pelo aplicativo.
- O RCV 5 inicia as rotas de limpeza de forma autônoma conforme os horários agendados.
Especificações
Dados técnicos
|Aparelho com bateria
|Tempo de carga da bateria (min)
|230
|Tipo de Bateria
|Bateria de íons de lítio
|capacidade da bateria (Ah)
|5,2
|Capacidade do depósito (min)
|120
|Recipiente de resíduos (mL)
|330
|Tanque de água limpa (opcional) (mL)
|240
|Poder de sucção (Pa)
|5000
|Nível de potência sonora (dB(A))
|66
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|100 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Colour
|Branco
|Peso do robô aspirador (incluindo unidade de limpeza e pano) (kg)
|3,9
|Peso do carregador (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,5
|Altura do robô aspirador (mm)
|97
|Diâmetro do robô (mm)
|350
|Dimensões da estação de carregamento (C x L x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Itens inclusos
- Escova de limpeza
- Escova lateral: 2 x
- Filtro: 2 x
- Ferramenta de limpeza
- Unidade de passar pano
- Pano de limpeza: 2 x
- Recipiente de resíduos
- Tanque de água limpa (opcional)
- Estação para base
Equipamento
- Limpeza autônoma
- Sensores de queda
- Sensor de carpete
- operação usando aplicativo
- Saída de voz
- Sistema de navegação a laser (LiDAR)
- Programa de temporizador: Vários temporizadores possíveis
- Modos de limpeza: Limpeza a seco/ Limpeza úmida/ Limpeza combinada (úmida e seca)/ Sistema automático/ Ponto específico
Áreas de aplicação
- Pisos duros selados
- Carpetes de pelo baixo
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.