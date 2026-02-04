Pisos frios e carpetes de fios curtos são limpos de forma independente e sistemática pelo robô de limpeza inteligente RCV 5. O sensor ultrassônico detecta os carpetes e inicia a função Auto Boost para obter o máximo poder de sucção e melhor resultado. O RCV 5 não apenas aspira, mas também pode passar pano úmido. No modo de esfregão, os carpetes são evitados automaticamente. Por meio do aplicativo, o RCV 5 é enviado em um tour de exploração e criará automaticamente um mapa dos cômodos detectando os arredores (LiDAR). Parâmetros de limpeza individuais podem ser definidos para cada cômodo. Por exemplo, quais cômodos devem ser aspirados ou não devem ser limpos. Graças ao sistema de laser duplo com câmera, o RCV 5 também detecta e evita obstáculos planos, como cabos, meias ou sapatos. Sensores adicionais evitam que o dispositivo caia, por exemplo, em escadas. Para a limpeza, você pode iniciar o RCV 5 de forma conveniente por meio do aplicativo, usando uma programação individual predefinida ou pressionando um botão no dispositivo. Se o robô de limpeza precisar de ajuda, em muitas situações ele avisará você por meio de um sinal de voz.