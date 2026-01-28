Acessório para limpeza de fachadas e vidros
Fachadas e superfícies de vidro são perfeitamente limpas a alta pressão com a fachada e o acessório de limpeza de vidro. Particularmente eficiente em combinação com a lança telescópica Kärcher.
Limpeza uniforme e altamente eficaz: os quatro bicos de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies. Dependendo da aplicação, o quadro intercambiável pode ser trocado facilmente e rapidamente. A armação com cerdas para limpeza de fachadas e paredes protege o usuário contra a pulverização de água e também pode ser movida suavemente ao longo da superfície. Para a limpeza de superfícies de vidro, tais como conservatórios, a moldura com almofada de microfibra, que é ligado por gancho-e-loop, é perfeito. As fibras abrasivas suportam a remoção de sujeira e garantem uma limpeza suave das superfícies.
Características e benefícios
Quadro mutávelTroca simples sem ferramenta para aplicação em superfícies duras ou sensíveis (vidro).
Quatro bicos de alta pressãoEliminação eficaz de sujeira teimosa e alto desempenho da área.
Dobradiça entre tampa e molduraA fixação é adaptada à superfície, tornando sempre possível uma boa superfície de contacto.
Almofada de microfibra removível e lavável
- A almofada de microfibra pode ser lavada a 60 C.
Especificações
Dados técnicos
|Têxtil de composição de fibra
|70 % poliéster; 30 % poliamida
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,9
|Medidas (c x l x a) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Áreas de aplicação
- Fachadas
- para jardins no invernos
