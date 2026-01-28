Limpeza uniforme e altamente eficaz: os quatro bicos de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies. Dependendo da aplicação, o quadro intercambiável pode ser trocado facilmente e rapidamente. A armação com cerdas para limpeza de fachadas e paredes protege o usuário contra a pulverização de água e também pode ser movida suavemente ao longo da superfície. Para a limpeza de superfícies de vidro, tais como conservatórios, a moldura com almofada de microfibra, que é ligado por gancho-e-loop, é perfeito. As fibras abrasivas suportam a remoção de sujeira e garantem uma limpeza suave das superfícies.