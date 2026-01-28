Acessório para limpeza de fachadas e vidros

Fachadas e superfícies de vidro são perfeitamente limpas a alta pressão com a fachada e o acessório de limpeza de vidro. Particularmente eficiente em combinação com a lança telescópica Kärcher.

Limpeza uniforme e altamente eficaz: os quatro bicos de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies. Dependendo da aplicação, o quadro intercambiável pode ser trocado facilmente e rapidamente. A armação com cerdas para limpeza de fachadas e paredes protege o usuário contra a pulverização de água e também pode ser movida suavemente ao longo da superfície. Para a limpeza de superfícies de vidro, tais como conservatórios, a moldura com almofada de microfibra, que é ligado por gancho-e-loop, é perfeito. As fibras abrasivas suportam a remoção de sujeira e garantem uma limpeza suave das superfícies.

Características e benefícios
Acessório para limpeza de fachadas e vidros: Quadro mutável
Quadro mutável
Troca simples sem ferramenta para aplicação em superfícies duras ou sensíveis (vidro).
Acessório para limpeza de fachadas e vidros: Quatro bicos de alta pressão
Quatro bicos de alta pressão
Eliminação eficaz de sujeira teimosa e alto desempenho da área.
Acessório para limpeza de fachadas e vidros: Dobradiça entre tampa e moldura
Dobradiça entre tampa e moldura
A fixação é adaptada à superfície, tornando sempre possível uma boa superfície de contacto.
Almofada de microfibra removível e lavável
  • A almofada de microfibra pode ser lavada a 60 C.
Especificações

Dados técnicos

Têxtil de composição de fibra 70 % poliéster; 30 % poliamida
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,6
Peso (com embalagem) (kg) 0,9
Medidas (c x l x a) (mm) 194 x 338 x 160
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Fachadas
  • para jardins no invernos
