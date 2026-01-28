Com a lança elescópica mesmo áreas que são de difícil acesso, como sob fachadas pode ser limpo rapidamente e sem esforço. A dobradiça 180 ajustável é uma outra vantagem e torna possível a limpeza de jardins de Inverno, inclinada telhados e alpendres. A operação é muito simples graças ao mecanismo telescópica confortável com o toque de um botão. A lança telescópica de pulverização pode ser estendida entre 1,20 e 3,70 metros, permitindo, assim, a limpeza das zonas a uma altura de até 5 metros. A fixação de todas as pistolas de pulverização é muito fácil. A pressão pode ser controlada convenientemente quando usado com Full Control Plus ou pistola Smart Control.