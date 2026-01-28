TLA 4 Lança telescópica
limpeza simples em (quase) todos os pontos: A lança de pulverização telescópico atinge facilmente áreas que são de difícil acesso graças à sua dobradiça 180 ° ajustável.
Com a lança elescópica mesmo áreas que são de difícil acesso, como sob fachadas pode ser limpo rapidamente e sem esforço. A dobradiça 180 ajustável é uma outra vantagem e torna possível a limpeza de jardins de Inverno, inclinada telhados e alpendres. A operação é muito simples graças ao mecanismo telescópica confortável com o toque de um botão. A lança telescópica de pulverização pode ser estendida entre 1,20 e 3,70 metros, permitindo, assim, a limpeza das zonas a uma altura de até 5 metros. A fixação de todas as pistolas de pulverização é muito fácil. A pressão pode ser controlada convenientemente quando usado com Full Control Plus ou pistola Smart Control.
Características e benefícios
Dobradiça ajustávelPossibilidades de aplicação flexíveis.
Telescoping confortávelOs tubos podem ser facilmente e convenientemente puxados com o toque de um botão.
Montagem simples de pistola de alta pressãoA pistola de alta pressão existente pode ser facilmente fixada no suporte pretendido.
Ligação de baioneta
- Conexão prática de todos os acessórios Kärcher.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|2,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|3780 x 120 x 233
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Fachadas
- para jardins no invernos
- Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.