TLA 4 Lança telescópica

limpeza simples em (quase) todos os pontos: A lança de pulverização telescópico atinge facilmente áreas que são de difícil acesso graças à sua dobradiça 180 ° ajustável.

Com a lança elescópica mesmo áreas que são de difícil acesso, como sob fachadas pode ser limpo rapidamente e sem esforço. A dobradiça 180 ajustável é uma outra vantagem e torna possível a limpeza de jardins de Inverno, inclinada telhados e alpendres. A operação é muito simples graças ao mecanismo telescópica confortável com o toque de um botão. A lança telescópica de pulverização pode ser estendida entre 1,20 e 3,70 metros, permitindo, assim, a limpeza das zonas a uma altura de até 5 metros. A fixação de todas as pistolas de pulverização é muito fácil. A pressão pode ser controlada convenientemente quando usado com Full Control Plus ou pistola Smart Control.

Características e benefícios
TLA 4 Lança telescópica: Dobradiça ajustável
Dobradiça ajustável
Possibilidades de aplicação flexíveis.
TLA 4 Lança telescópica: Telescoping confortável
Telescoping confortável
Os tubos podem ser facilmente e convenientemente puxados com o toque de um botão.
TLA 4 Lança telescópica: Montagem simples de pistola de alta pressão
Montagem simples de pistola de alta pressão
A pistola de alta pressão existente pode ser facilmente fixada no suporte pretendido.
Ligação de baioneta
  • Conexão prática de todos os acessórios Kärcher.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 2,8
Peso (com embalagem) (kg) 3,7
Medidas (c x l x a) (mm) 3780 x 120 x 233
Videos
Áreas de aplicação
  • Fachadas
  • para jardins no invernos
  • Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.