Bico turbo, 040
Bico Turbo Performance 040: Jato rotativo com 50% mais desempenho. 10x o poder de limpeza (até 180 bar). Máxima durabilidade (cerâmica).
O Bico Turbo Performance (040) com jato pontual rotativo oferece até 50% mais desempenho (10x o poder de limpeza). Mínimas perdas de potência e máxima qualidade de pulverização. Com bico e anel de cerâmica para durabilidade (máx. 180 bar/60∘C).
Características e benefícios
Até 50 % maior desempenho de limpeza e de área que seu predecessor
- Enorme economia de tempo.
Perdas de potência minimizadas e qualidade de pulverização melhorada
- Poder de limpeza melhorado para remoção de sujeira persistente.
O jato rotativo na tubeira rotativa combina as vantagens de um jato pontual e um jato plano
- Alto poder de limpeza, bem como alto desempenho de área.
Bico de cerâmica e anel de rolamento de cerâmica
- Vida útil máxima.
Alta performance de limpeza
- Remove rapidamente sujeira persistente.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|180
|Pressão (bar)
|máx. 180
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamanho do bico ( )
|40
|Rosca de conexão
|M 18
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2