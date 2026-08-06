Bico turbo, 040

Bico Turbo Performance 040: Jato rotativo com 50% mais desempenho. 10x o poder de limpeza (até 180 bar). Máxima durabilidade (cerâmica).

O Bico Turbo Performance (040) com jato pontual rotativo oferece até 50% mais desempenho (10x o poder de limpeza). Mínimas perdas de potência e máxima qualidade de pulverização. Com bico e anel de cerâmica para durabilidade (máx. 180 bar/60∘C).

Características e benefícios
Até 50 % maior desempenho de limpeza e de área que seu predecessor
  • Enorme economia de tempo.
Perdas de potência minimizadas e qualidade de pulverização melhorada
  • Poder de limpeza melhorado para remoção de sujeira persistente.
O jato rotativo na tubeira rotativa combina as vantagens de um jato pontual e um jato plano
  • Alto poder de limpeza, bem como alto desempenho de área.
Bico de cerâmica e anel de rolamento de cerâmica
  • Vida útil máxima.
Alta performance de limpeza
  • Remove rapidamente sujeira persistente.
Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 180
Pressão (bar) máx. 180
temperatura (°C) máx. 60
Tamanho do bico ( ) 40
Rosca de conexão M 18
Cor M22 x 1,5
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados