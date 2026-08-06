Bico turbo, 050

O jateador de sujeira com jato fino rotativo oferece 10 vezes melhor desempenho de limpeza. Bico de cerâmica e anel do mancal para uma de comprimento vida útil. Maiores dados: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

O Bico Turbo com jato pontual rotativo oferece 10 vezes melhor desempenho de limpeza. Possui bico e anel de cerâmica para longa vida útil (máx. 300 bar/85∘C).

Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 300
Pressão (bar) máx. 300
temperatura (°C) máx. 85
Tamanho do bico ( ) 50
Rosca de conexão M 18
Peso (com embalagem) (kg) 0,6
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
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