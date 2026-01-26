bicos de substituição T-Racer
Os bicos de substituição de alta qualidade significam que os bicos acessórios do T-Racer T 7 Plus, T 5 e T 450 podem ser substituídos de forma rápida e fácil. Inclui três pares de bicos para diferentes classes de desempenho da arruela de pressão e dois suportes para fixá-los no lugar. Para o T-Racer T 7 Plus e T 450, um bocal de alimentação para limpeza de cantos e bordas, bem como um bocal de lavagem para enxaguar a área limpa fazem parte do conjunto.
Características e benefícios
Bico de substituição
- Mudança de bico rápida e fácil.
- Alta qualidade para uma longa vida útil.
Alta pressão - Jato leque
- Até limpar e soltar a terra teimosa.
Limpeza poderosa com alta pressão
- Remoção e limpeza de sujeira eficiente.
Especificações
Dados técnicos
