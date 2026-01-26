T 5 T-Limpador de superfícies
A limpeza completa e livre de esguicho sobre grandes áreas: O T 5 T-limpador de superfícies. A posição do bico ajustável, a limpeza de superfícies pode ser usado para superfícies duras delicadas e limpas iguais.
O braço de jato de duplo rotativo de T 5 T- limpador de superfícies é capaz de aspirar a sujidade ao longo de grandes áreas, proporcionando limpeza rápida e eficiente de grandes áreas exteriores. A limpeza de superfícies pode ser ajustada de modo que o bocal está posicionado na distância ideal a partir da superfície, dependendo do material, tornando-se ultra-prático para o uso. Isto significa que as superfícies duras, tais como pedra e concreto, podem ser limpos tão eficazmente como superfícies mais delicadas, como a madeira. O T 5 T-Racer limpa em cerca de metade o tempo necessário por uma lança de pulverização. A capa protege de forma confiável o operador e arredores a partir de água do pulverizador, e as marcas "efeito deslizador" manobras mais simples do que nunca. Basta remover os pólos de extensão e usar as alças para uso confortável quando a limpeza de superfícies verticais como paredes e fachadas. Adequado para máquinas de lavar pressão varia K 2 a K 7.
Características e benefícios
Dois bicos de jatos retos rotativos .Excelente desempenho da área - ideal para limpar áreas maiores.
proteção contra respingosLimpeza sem respingos
Altura ajustávelO ajuste da distância do bocal permite limpar uma variedade de superfícies diferentes. Limpeza de superfícies sensíveis e não sensíveis, como madeira e pedra.
- Facil de limpar superfícies verticais
Efeito Hovercraft
- Limpeza de pátios com efeito hovercraft. Diminui o esforço nos movimentos.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|1,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|708 x 280 x 995
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
- Áreas ao redor da casa e jardim
- portas de garagem
- Muros e paredes.
Acessórios opcionais
