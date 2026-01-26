O braço de jato de duplo rotativo de T 5 T- limpador de superfícies é capaz de aspirar a sujidade ao longo de grandes áreas, proporcionando limpeza rápida e eficiente de grandes áreas exteriores. A limpeza de superfícies pode ser ajustada de modo que o bocal está posicionado na distância ideal a partir da superfície, dependendo do material, tornando-se ultra-prático para o uso. Isto significa que as superfícies duras, tais como pedra e concreto, podem ser limpos tão eficazmente como superfícies mais delicadas, como a madeira. O T 5 T-Racer limpa em cerca de metade o tempo necessário por uma lança de pulverização. A capa protege de forma confiável o operador e arredores a partir de água do pulverizador, e as marcas "efeito deslizador" manobras mais simples do que nunca. Basta remover os pólos de extensão e usar as alças para uso confortável quando a limpeza de superfícies verticais como paredes e fachadas. Adequado para máquinas de lavar pressão varia K 2 a K 7.