bocal mão
Ferramenta manual com escovas adicionais para limpeza de pequenas áreas, como chuveiros, telhas de parede, etc. Adequado para uso com ou sem tampa.
Ferramenta manual com escovas adicionais para limpeza de pequenas áreas. A ferramenta manual pode ser usada com ou sem tampa de limpeza. As escovas duras removem a sujidade persistente. A limpeza pode então ter lugar com tampa para fácil remoção de sujeira. Ferramenta manual ideal para telhas de parede, espelhos, chuveiros, exaustores, fogões, etc.
Características e benefícios
cerdas de limpeza
- Para remover a sujeira grossa
tamanho conveniente
- Ideal para pequenas áreas, janelas, etc
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|165 x 200 x 60
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Áreas de aplicação
- Superfícies de trabalho na cozinha
- Azulejos
- Cabina de duche/banheira
- Frigorífico (interior/exterior)