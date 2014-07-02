Ferramenta manual com escovas adicionais para limpeza de pequenas áreas. A ferramenta manual pode ser usada com ou sem tampa de limpeza. As escovas duras removem a sujidade persistente. A limpeza pode então ter lugar com tampa para fácil remoção de sujeira. Ferramenta manual ideal para telhas de parede, espelhos, chuveiros, exaustores, fogões, etc.