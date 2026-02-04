Canhão de espuma FJ 3
Canhão de espuma FJ 3 para limpeza com espuma potente (p. ex., ultra-espuma de limpeza). Para automóveis, motos, etc. e para a aplicação de produtos de limpeza em superfícies e fachadas de pedra e madeira.
Canhão de espuma FJ 3 com espuma extra poderosa para uma limpeza fácil de todas as superfícies, como tinta, vidro e pedra. Ideal para carros, motos, jardins, móveis de jardim, fachadas, escadas, caminhos, paredes, terraços, calçadas, etc. Capacidade de contêiner aprox. 0,3 litros. Despeje o detergente Kärcher diretamente no bocal de espuma, prenda o bocal à pistola e aplique a espuma. O nível do jato pode ser ajustado conforme necessário. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.
Características e benefícios
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
- Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Recipiente de detergente transparente
- Conteúdo sempre visível.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|93 x 201 x 120
|compatibilidade
|Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- Muros e paredes.