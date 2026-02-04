Canhão de espuma FJ 3 com espuma extra poderosa para uma limpeza fácil de todas as superfícies, como tinta, vidro e pedra. Ideal para carros, motos, jardins, móveis de jardim, fachadas, escadas, caminhos, paredes, terraços, calçadas, etc. Capacidade de contêiner aprox. 0,3 litros. Despeje o detergente Kärcher diretamente no bocal de espuma, prenda o bocal à pistola e aplique a espuma. O nível do jato pode ser ajustado conforme necessário. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.