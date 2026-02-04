Canhão de espuma FJ 3

Canhão de espuma FJ 3 para limpeza com espuma potente (p. ex., ultra-espuma de limpeza). Para automóveis, motos, etc. e para a aplicação de produtos de limpeza em superfícies e fachadas de pedra e madeira.

Canhão de espuma FJ 3 com espuma extra poderosa para uma limpeza fácil de todas as superfícies, como tinta, vidro e pedra. Ideal para carros, motos, jardins, móveis de jardim, fachadas, escadas, caminhos, paredes, terraços, calçadas, etc. Capacidade de contêiner aprox. 0,3 litros. Despeje o detergente Kärcher diretamente no bocal de espuma, prenda o bocal à pistola e aplique a espuma. O nível do jato pode ser ajustado conforme necessário. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.

Características e benefícios
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
  • Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Recipiente de detergente transparente
  • Conteúdo sempre visível.
Especificações

Dados técnicos

Colour Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 93 x 201 x 120
compatibilidade Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Muros e paredes.