Lavadora de alta pressão K 3.110 Premium Eco (220V)

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Lavadoras de alta pressão com diversos acessórios

Mais opções de limpeza

Design ergonômico inovador, alta performance, baixo consumo de água e energia, e um maior conforto na sua limpeza, com porta-acessórios e aplicador/reservatório de detergente exclusivos da Linha Versátil.

  • Linha Prática – Uso Eventual, Ocasional

Aplicações: Essa linha é indicada para utilizações residenciais de baixa intensidade e eventual frequência, tais como, lavagem de bicicletas, móveis residenciais laváveis e carros. Sua pressão remove sujeiras superficiais e recomenda-se que sua aplicação seja em áreas de até 60m². Modelo sugerido: K 1 Compacta

  • Linha Prática – Uso Moderado

Aplicações: Essa linha é indicada para utilizações residenciais moderadas, ou seja, de maneira razoável, o uso é residencial e de média intensidade, como por exemplo, móveis residenciais laváveis, bicicletas, carros carros pequenos/médios e motos. Sua pressão remove sujeiras levemente incrustadas, recomenda-se que sua aplicação seja em área de até 80 m².
Modelos sugeridos: K 2 Standard, K 2 Standard Max, K 2 Standard Jardim, K 2 Standard Plus, K 2 Standard Auto, K 2 Standard Casa, K 2 Standard T-Racer, K 3 Advanced.

  • Linha Versátil – Uso Intenso, Robusto

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais frequentes e que requeiram maior robustez e força, o uso é residencial, porém intenso, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, áreas internas e externas da residência, carros e motos. Sua pressão remove sujeira com alto nível de incrustação, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 120 m².
Modelos sugeridos: K 2 Comfort, K 2 Comfort Max, K 3 Comfort, K 3 Premium Kit Auto, K 3 Premium T-Racer, K 3 Eco.

  • Linha Especialista – Uso Frequente

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais diárias e que requeiram maior pressão e força, o uso é residencial, porém cotidiano, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, garagens, calçadas, pátios, muros, desde carros compactos até grandes utilitários, motos e pequenos barcos. Sua pressão e vazão removem sujeiras bastante incrustadas, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 160 m².
Modelos sugeridos: K 3 Power Plus, K 4 Power Plus

  • Linha Especialista – Uso Contínuo

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais diárias e pesadas, que requeiram grande pressão e força. O uso é residencial, porém contínuo, pois esta linha de lavadoras possui motor à indução e bomba de alumínio, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, garagens, calçadas, pátios, muros, desde carros compactos até grandes utilitários e vans, motos e barcos pequenos e médios. Sua pressão e vazão removem sujeiras muito incrustadas facilmente, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 190 m².
Modelos sugeridos: K 3.30 Power Maxi, K 4.30 Power Silent, K 5 Power Plus.

Obs. Lembramos que, quaisquer utilizações fora do especificado ou recomendado pelo fabricante, poderá comprometer proporcionalmente a durabilidade do equipamento.

Economia de água lavadora de alta pressão
Economia de energia com lavadora de alta pressão
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Aplicações lavadoras de alta pressão

Aplicações da lavadora de alta pressão Kärcher

Produto indicados para limpeza e diversos tipos de aplicações tais como:

  • Bicicletas
  • Móveis do jardim e ferramentas
  • Ao redor do jardim, quintal e mobiliário externo
  • Cercas e pedras
  • Motos e scooters
  • Carros pequenos e médios
  • Escadas externas

Garantia Premiada

A sua satisfação é o nosso grande motor. Por isso, ao responder a nossa pesquisa, você nos ajuda a desenvolver soluções de limpeza cada vez mais eficientes, econômicas e sustentáveis.

Com a Garantia Premiada, seu equipamento Kärcher conta com garantia Total por 1 ano à partir da data de compra, contra defeitos de fabricação ou de material, incluindo acessórios.

Responda a pesquisa através de nossa Central de Relacionamento com o Cliente e ganhe automaticamente a Garantia Total, por 1 ano.

Atente-se que para que a garantia contemplada seja válida, é necessário que o questionário seja preenchido no máximo 3 (três) meses após a data da Nota Fiscal. Não esqueça de guardar a Nota Fiscal de compra. Você terá que apresentá-la caso precise da sua Garantia Total.

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