Canhão de Espuma Kärcher

O canhão de espuma Kärcher oferece uma lavagem mais rápida e eficaz.

O canhão de espuma Kärcher oferece uma lavagem mais rápida e eficaz. Possuí reservatório de 300ml para detergente. Através de seu poderoso jato de espuma, a área é coberta com a espuma, facilitando a remoção da sujeira. É compatível com as lanças de uso ocasional.

Características e benefícios
Leve
  • Área de limpeza maior para uma limpeza ainda mais eficiente e resultado limpeza mais profunda
Aplicador de detergente
  • Fácil de usar
Especificações

Dados técnicos

Medidas (c x l x a) (mm) 225 x 140 x 105
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Bicicletas
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Pisos duros
  • Garage
  • Muros e paredes.
  • Para limpeza de pequenos carros