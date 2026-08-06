Canhão de Espuma Kärcher
O canhão de espuma Kärcher oferece uma lavagem mais rápida e eficaz.
O canhão de espuma Kärcher oferece uma lavagem mais rápida e eficaz. Possuí reservatório de 300ml para detergente. Através de seu poderoso jato de espuma, a área é coberta com a espuma, facilitando a remoção da sujeira. É compatível com as lanças de uso ocasional.
Características e benefícios
Leve
- Área de limpeza maior para uma limpeza ainda mais eficiente e resultado limpeza mais profunda
Aplicador de detergente
- Fácil de usar
Especificações
Dados técnicos
|Medidas (c x l x a) (mm)
|225 x 140 x 105
Áreas de aplicação
- Bicicletas
- Para limpeza de motos e scooters
- Pisos duros
- Garage
- Muros e paredes.
- Para limpeza de pequenos carros