Conjunto Easy Foam com injetor RM
Sistema de espuma HP para uso com unidades HD/HDS para limpeza e desinfetação. Bico de espuma para conexão à lança e injetor de produto químico HP com válvula dosadora de precisão 0-5%. Kit de bicos de máquina específica a ser pedido em separado.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,5
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.