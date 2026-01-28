Escova rotativa de lavagem

Ideal para a limpeza de superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico: A escova rotativa de lavagem com o acessório intermutável.

Graças à sua nova caixa de velocidades, a escova de lavagem em rotação possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa de todas as superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico. A escova de lavagem a pressão pode ser usado em combinação com todas as anilhas de pressão Kärcher no K 2 a 7 K gamas. O detergente pode ser aplicada através da arruela de pressão, se necessário.

Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
  • Limpeza suave, suave e eficiente.
Aplicação de detergente através de lavador de pressão
  • Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
A mudança de apego é possível
  • Fácil troca ou substituição para várias áreas de aplicação ou com cerdas altamente contaminadas.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
  • Ligação mais rápida de todas as escovas Kärcher à mangueira de jardim sem utilizar a lavadora de pressão.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • portas de garagem
  • Elementos de telas de privacidade
  • soleiras
  • Revestimentos de varanda
Acessórios opcionais
