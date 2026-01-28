Graças à sua nova caixa de velocidades, a escova de lavagem em rotação possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa de todas as superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico. A escova de lavagem a pressão pode ser usado em combinação com todas as anilhas de pressão Kärcher no K 2 a 7 K gamas. O detergente pode ser aplicada através da arruela de pressão, se necessário.