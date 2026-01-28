Escova rotativa de lavagem
Ideal para a limpeza de superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico: A escova rotativa de lavagem com o acessório intermutável.
Graças à sua nova caixa de velocidades, a escova de lavagem em rotação possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa de todas as superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico. A escova de lavagem a pressão pode ser usado em combinação com todas as anilhas de pressão Kärcher no K 2 a 7 K gamas. O detergente pode ser aplicada através da arruela de pressão, se necessário.
Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Aplicação de detergente através de lavador de pressão
- Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
A mudança de apego é possível
- Fácil troca ou substituição para várias áreas de aplicação ou com cerdas altamente contaminadas.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
- Ligação mais rápida de todas as escovas Kärcher à mangueira de jardim sem utilizar a lavadora de pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- portas de garagem
- Elementos de telas de privacidade
- soleiras
- Revestimentos de varanda
Acessórios opcionais
