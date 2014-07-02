Escova turbo a vapor

Não é mais tedioso esfregar! A escova turbo vapor representa limpeza sem esforço na metade do tempo. Torna o seu trabalho visivelmente mais fácil, especialmente ao limpar fendas, articulações e cantos.

Escova turbo a vapor para limpeza sem esforço em metade do tempo. Poderosa ação de limpeza evita a necessidade de esfregar. Escova vibra para ajudar a ação de limpeza de vapor para fácil remoção de sujeira. Kärcher escova turbo vapor limpa em fendas, cantos e bordas em metade do tempo

Características e benefícios
Escova oscilante
  • aumenta o poder de limpeza do vapor - limpeza 50% mais rápida
  • limpeza sem esforço, sem necessidade de esfregar, até mesmo em áreas de difícil acesso, como cantos, fendas, arestas, etc.
Especificações

Dados técnicos

Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 200 x 125 x 45
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Latas de lixo
  • Lavatório/lavatório
  • Torneiras
  • Superfícies de trabalho na cozinha
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