Filtro de água

Filtro de água para proteger a lavadora de alta pressão contra as partículas de sujidade a partir de água contaminada.

O filtro de água protege a lavadora de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada. A filtragem da água aumenta a vida útil da lavadora de pressão. O filtro de água é adequado para todas as lavadoras de alta pressão Classe K 2-K 7.

Características e benefícios
Protege a bomba de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada
  • Aumenta a vida útil da lavadora de alta pressão
Especificações

Dados técnicos

Cor Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 117 x 50 x 50