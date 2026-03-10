Filtro de água
Filtro de água para proteger a lavadora de alta pressão contra as partículas de sujidade a partir de água contaminada.
O filtro de água protege a lavadora de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada. A filtragem da água aumenta a vida útil da lavadora de pressão. O filtro de água é adequado para todas as lavadoras de alta pressão Classe K 2-K 7.
Características e benefícios
Protege a bomba de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada
- Aumenta a vida útil da lavadora de alta pressão
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|117 x 50 x 50