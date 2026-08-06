FJ 3
Características e benefícios
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
- Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Recipiente de detergente transparente
- Conteúdo sempre visível.
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|118 x 93 x 118
|compatibilidade
|Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- Muros e paredes.