FJ 3

Características e benefícios
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
  • Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Recipiente de detergente transparente
  • Conteúdo sempre visível.
Especificações

Dados técnicos

Cor Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 118 x 93 x 118
compatibilidade Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Muros e paredes.