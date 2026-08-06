FR 50

Limmpador de superfície com 500 mm largura de trabalho resistente a água quente aço inox . Ideal para grandes áreas.Com mancais cerâmicos duplos, cabo para empurrar, rodízios giratórios e sistema de dosagem detergente

O limpador de superfície FR 50 é resistente à água quente, tem uma caixa de aço inoxidável e uma largura de trabalho de 500 mm adequado para a limpeza de grandes áreas. Os FR 50 características rolamentos dupla cerâmica, conveniente empurrar segurar, não-marcação rodízios giratórios e sistema de dosagem de detergente de baixa pressão integrado. Kit Bico devem ser pedidos separadamente. Dados técnicos: máx. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.

Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 500
Rosca de conexão EASY!Lock
Cor prata
Peso (com embalagem) (kg) 14
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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