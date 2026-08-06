O limpador de superfície FR 50 é resistente à água quente, tem uma caixa de aço inoxidável e uma largura de trabalho de 500 mm adequado para a limpeza de grandes áreas. Os FR 50 características rolamentos dupla cerâmica, conveniente empurrar segurar, não-marcação rodízios giratórios e sistema de dosagem de detergente de baixa pressão integrado. Kit Bico devem ser pedidos separadamente. Dados técnicos: máx. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.