O FRV 30 Me (Aço Inoxidável) permite limpeza eficiente de superfície (interno/externo) com água quente (até 85∘C). Possui sucção automática de água suja, mangueira de sucção de PU (7.5 m) resistente à temperatura, rodízios não marcantes e rolamento duplo cerâmico. (Máx. 250 bar/1300 L/h). O kit de bicos deve ser pedido separadamente.