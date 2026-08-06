Conjunto de microfibra de alta qualidade, a sujeira e a graxa podem ser soltas e pegas com resultados ainda melhores ao usar o bico manual. Ideal para sujeira particularmente pesada e teimosa em banheiros e cozinhas. Mesmo a sujeira pesada pode ser removida sem esforço da placa. Graças ao cabo elástico integrado, encaixá-lo no bocal de mão e removê-lo novamente é brincadeira de criança. Além disso, garante que a tampa é mantida firmemente no bocal durante a limpeza.