Kit de microfibra para bico manual
O conjunto com panos de microfibra para o bocal de mão. As capas são feitas de microfibra de alta qualidade - para os melhores resultados ao soltar e pegar sujeira.
Conjunto de microfibra de alta qualidade, a sujeira e a graxa podem ser soltas e pegas com resultados ainda melhores ao usar o bico manual. Ideal para sujeira particularmente pesada e teimosa em banheiros e cozinhas. Mesmo a sujeira pesada pode ser removida sem esforço da placa. Graças ao cabo elástico integrado, encaixá-lo no bocal de mão e removê-lo novamente é brincadeira de criança. Além disso, garante que a tampa é mantida firmemente no bocal durante a limpeza.
Características e benefícios
Panos de microfibras de alta qualidade
- Ótimo relaxamento da sujeira e um alto nível de coleta de sujeira para resultados de limpeza completos em todas as superfícies duras.
- Pode ser lavado à máquina até 60 °C. Não use qualquer amaciador.
Cobertura com cabo elástico
- Para simplesmente anexar e remover a tampa.
- Não escorregue a tampa durante a limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|Branco
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|195 x 95 x 30
Videos
Áreas de aplicação
- Lavatório/lavatório
- Cabina de duche/banheira
- Superfícies de trabalho na cozinha
- Frigorífico (interior/exterior)
- Interiores de armários, gavetas
- de acero inoxidable