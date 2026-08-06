Kit de microfibra para bico manual

O conjunto com panos de microfibra para o bocal de mão. As capas são feitas de microfibra de alta qualidade - para os melhores resultados ao soltar e pegar sujeira.

Conjunto de microfibra de alta qualidade, a sujeira e a graxa podem ser soltas e pegas com resultados ainda melhores ao usar o bico manual. Ideal para sujeira particularmente pesada e teimosa em banheiros e cozinhas. Mesmo a sujeira pesada pode ser removida sem esforço da placa. Graças ao cabo elástico integrado, encaixá-lo no bocal de mão e removê-lo novamente é brincadeira de criança. Além disso, garante que a tampa é mantida firmemente no bocal durante a limpeza.

Características e benefícios
Panos de microfibras de alta qualidade
  • Ótimo relaxamento da sujeira e um alto nível de coleta de sujeira para resultados de limpeza completos em todas as superfícies duras.
  • Pode ser lavado à máquina até 60 °C. Não use qualquer amaciador.
Cobertura com cabo elástico
  • Para simplesmente anexar e remover a tampa.
  • Não escorregue a tampa durante a limpeza.
Especificações

Dados técnicos

Cor Branco
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 195 x 95 x 30
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Lavatório/lavatório
  • Cabina de duche/banheira
  • Superfícies de trabalho na cozinha
  • Frigorífico (interior/exterior)
  • Interiores de armários, gavetas
  • de acero inoxidable