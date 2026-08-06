Lança de espuma com recipiente DUO Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h

Lança DUO Advanced 3: Resistente a químicos. Troca instantânea para HP. Ângulo ajustável e dosagem precisa (3 estágios).

A Lança de Espuma DUO Advanced 3 de alta qualidade possui revestimento de níquel durável (ideal para detergentes agressivos). Permite alternar instantaneamente para o jato de alta pressão e tem ângulo de pulverização flexível. Apresenta recipiente robusto e ergonômico de 2 litros e dosagem precisa em 3 estágios para evitar ajustes não intencionais. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).

Características e benefícios
Lança de espuma com recipiente DUO Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h: Capacidade de alternar diretamente entre produtos químicos de limpeza e limpeza de alta pressão
Capacidade de alternar diretamente entre produtos químicos de limpeza e limpeza de alta pressão
Economia de tempo, pois não há necessidade de trocar a lança de pulverização ou acessório.
Lança de espuma com recipiente DUO Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h: Recipiente ergonômico de dois litros para detergente
Recipiente ergonômico de dois litros para detergente
Permite que tarefas de limpeza longas sejam concluídas sem esforço.
Lança de espuma com recipiente DUO Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h: Dosagem de detergente com obturador integrado
Dosagem de detergente com obturador integrado
Facilita a dosagem precisa de detergente em três estágios. Para ótima qualidade de espuma. Previne potencial sobredosagem de detergente.
Corpo base com revestimento de níquel durável
  • Design extremamente robusto e durável.
  • Facilita o uso de detergentes agressivos quando necessário.
Ajuste flexível para o ângulo de pulverização
  • Jato de espuma muito preciso.
  • Permite trabalho seguro em distâncias maiores.
Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 900 - 2500
Tamanho do bico (mm) 38
Pressão Máxima (bar) 300
Dosagem (%) 1 - 2 - 4
Reservatório (L) 2
temperatura (°C) máx. 60
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 1,5
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Limpeza de veículos e máquinas nos setores automotivo, industrial e agrícola
  • Indústria da construção (limpeza de fachadas, limpeza de veículos e equipamentos de construção)
Acessórios opcionais
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