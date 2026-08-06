Lança de espuma com recipiente DUO Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h
Lança DUO Advanced 3: Resistente a químicos. Troca instantânea para HP. Ângulo ajustável e dosagem precisa (3 estágios).
A Lança de Espuma DUO Advanced 3 de alta qualidade possui revestimento de níquel durável (ideal para detergentes agressivos). Permite alternar instantaneamente para o jato de alta pressão e tem ângulo de pulverização flexível. Apresenta recipiente robusto e ergonômico de 2 litros e dosagem precisa em 3 estágios para evitar ajustes não intencionais. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).
Características e benefícios
Capacidade de alternar diretamente entre produtos químicos de limpeza e limpeza de alta pressãoEconomia de tempo, pois não há necessidade de trocar a lança de pulverização ou acessório.
Recipiente ergonômico de dois litros para detergentePermite que tarefas de limpeza longas sejam concluídas sem esforço.
Dosagem de detergente com obturador integradoFacilita a dosagem precisa de detergente em três estágios. Para ótima qualidade de espuma. Previne potencial sobredosagem de detergente.
Corpo base com revestimento de níquel durável
- Design extremamente robusto e durável.
- Facilita o uso de detergentes agressivos quando necessário.
Ajuste flexível para o ângulo de pulverização
- Jato de espuma muito preciso.
- Permite trabalho seguro em distâncias maiores.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|900 - 2500
|Tamanho do bico (mm)
|38
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Dosagem (%)
|1 - 2 - 4
|Reservatório (L)
|2
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,5
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Áreas de aplicação
- Limpeza de veículos e máquinas nos setores automotivo, industrial e agrícola
- Indústria da construção (limpeza de fachadas, limpeza de veículos e equipamentos de construção)
Acessórios opcionais
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