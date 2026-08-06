A Lança de Espuma DUO Advanced 3 de alta qualidade possui revestimento de níquel durável (ideal para detergentes agressivos). Permite alternar instantaneamente para o jato de alta pressão e tem ângulo de pulverização flexível. Apresenta recipiente robusto e ergonômico de 2 litros e dosagem precisa em 3 estágios para evitar ajustes não intencionais. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).